自由廣場》《林保華專欄》習近平親自向川普求情的謊言

美中經貿戰已經從關稅戰轉入第二回合的科技戰。川普總統五月二十五日向福斯電視透露，習近平最近給他打電話，問能不能幫忙讓中興恢復業務，因為這關係到數萬中國民眾的工作。

習近平為一家中國企業特地打電話向川普求情，這家企業一定是中國非常重要的企業，只是習近平卻以謊言作為理由。

中國有十三億人口，幾萬人的就業算得了什麼？共產黨統治中國時期的大屠殺、大饑荒，導致八千萬人非正常死亡，毛澤東連眼睛也不眨一下，現在習近平以天文數字擴張軍備，收買外國政要，重回毛澤東赤化全球的路線，用高科技踐踏中國的人權，卻為區區幾萬人的工作求情？

謊言的背後隱藏了什麼？曾獲普立茲新聞獎提名的美國資深智慧財產權記者克林恩（David Kline）撰文舉出許多例子，指出中興是全球科技界最惡名昭彰的智財權小偷。除非中興停止竊取高科技技術及遵守智財權規範，川普不應該網開一面。

擒賊先擒王，習近平就是中興這類企業的「賊王」。川普沒有去捉賊王，卻根據賊王謊報的理由大發善心去和賊王談判條件。根據川普的推文與美國媒體的報導，川普與習近平達成三個條件的協議放生中興：一，中興支付十三億美元罰金；二，改變管理層和董事會；三，美國要求在中興通訊派駐美國執法官員。

這三個條件行不通：

第一，中興在美國盜竊的智慧財產權豈止十三億美元？克林恩統計過去五年光在美國，中興即因侵犯專利而被告一二六次，在其他國家也被提告逾一百次。一般中小企業還沒錢提告呢，何況中興還與伊朗串通破壞制裁。

第二，改變管理層與董事會更是笑話。一般企業都有黨委領導，何況中興，換來換去都是共黨黨官，執行一黨專政與世界革命的國策。

第三，派執法官員，淹沒在千千萬萬中國人當中能做什麼？會說中文的美國記者都難採訪到機密，何況不了解中國的執法官。中共善於操弄人性的弱點，在金錢與美女的圍攻與陷阱下，有幾個可以獨善其身？

川普在五月十三日釋出放生中興的說法，恰巧這個前後中國批准川普女兒伊凡卡企業的七個註冊商標。中國不避嫌的做法顯然要挑起國會與川普的衝突，用心極其險惡。

中興的問題不是一家企業的問題，是美國國安問題，也是全球防止赤化的安全問題，不應以枝節利益進行交換，而是涉及全球政治、經濟、軍事結構的調整。美國國會擔負了把關的重任，民主國家之間也應擱下枝節利益的爭議，在這個問題上全力以赴。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）