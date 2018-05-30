自由廣場》香港母語？

◎ 李道勇

前不久，香港教育局網頁發文：粵語只是漢語的一種「方言」，屬於「地域變體」，嚴格上不夠資格成為「母語」。幾天後，香港大學語言學教授在電台中談到「正體字」，她表示，香港小朋友「功課太多，因為繁體字筆劃太多…」。這一前一後的言談，都指向港人文化內涵的命題。

當香港特首林鄭月娥被問及她的母語是什麼的時候，她竟然可以稱「我不回答這個無聊問題」。認賊作父的特首竟然作踐自己的文化，稱自己的母語「無聊」？

她不知道「香港話」已表現得比「粵語」更出色了嗎？因為它包容了許多外來語，以香港街道名稱來說，跟英國有關的命名之外，還有各行各業、食品、動物、植物、天體、船隻、飛機、戰爭和平命名的街道，這在中國是稀有的，中國為什麼不會珍惜香港的稀有？

我們可以預測，當香港的教育打手、語言學者，忘本鼓吹「粵語不可成為母語」、「簡體字更易學易用」的時候，香港將深陷文化滅亡的危機中。語言與文字的爭執，往往承載著本土認同、族群獨立乃至地緣政經關係均衡等問題。當強權硬要消滅對方的語言時，弱勢一方一定會想辦法去保護他們的語言，而強權就用各種招式去威逼你屈從；威逼人民接受統一的語言，其實等於就是消滅對方的文化。

目前中共對香港進行的語言文化政策，就像當年國民黨對付台灣人民一樣。有次，老師指著掛圌說：這是黃瓜。我便問：有刺？他說有，我便說：那我們叫刺瓜。在台灣黃顏色的瓜叫香瓜，刺瓜黃了，早就丟進垃圾桶。老師指著我：你！你！你！你是什麼態度？什麼我們、你們的？

其實我哪有說「你們」呢？我是說了我們，難道連「我們」，都沒有存在的空間？一個要丟掉的黃瓜，在師生間竟變成態度、不同族群的文化衝突。

後來，我從事教學生涯近四十年，每個命題，一定要進行討論，但不准討論什麼態度、什麼族群，我一直反對「打壓非我族類的語言與文化」。

（作者為城南文史工作室負責人）