自由廣場》從雙峰談「英語村」

◎ 李嘉賢

台師大調查台北市國小學生英語能力，結果發現學童英語能力有雙峰現象。

這種結果並不足為奇，在教育第一線的國小老師們對此早已心知肚明，只是如果連首善之區的台北市差異都如此明顯，其他地區就更別提了。

可怕的是明明知道有這種狀況，我們卻仍往錯誤的方向在施行英語教育。目前各縣市最普遍的做法就是分區擇一學校設立所謂的「英語村」，然後區內的各國小每學年有一至兩天的時間可輪流到「英語村」接受全天候的英語實境教學。

縣市政府挹注經費辦「英語村」這種看似花俏的方法，其實一點功效也沒有。一來，英語能力差的學生到了「英語村」，只是「鴨子聽雷」，別人做什麼便跟著做，並無法增進英語能力；二來，學生對於到異地上課這件事，並非抱持著「學習」的心態，而是以「遊玩」的態度面對，自然難有成果；三來，「英語村」上課的內容與平日學生在校的英語課程並無連貫性，因此學習的印記很快就「船過水無痕」了。

要提升學童的英語能力，最佳的方法其實只有一個，那就是打破年級界線，依學生能力採「能力分級教學制」，否則讓一個連二十六個英文字母都寫不齊的高年級孩子，跟著同班同學一起上課，就算老師教學功力再深厚，也無能為力，而且那也只是在浪費孩子的時間與生命罷了！這種最簡單的方法就是提升學童英語力最好的解方，只是「當局者迷」，我們寧可取花俏而棄簡易方法於不顧，真是可惜了！

（作者為國小教師，嘉義市民）