自由廣場》敬致台大郭校長的一封信

邀管教授畢典致詞？

◎ 人師

敬愛的郭校長：您好！

據悉遴選委員兼發言人袁孝維教授正發起一人一信邀請管中閔教授至台大畢業典禮致詞，我認為極為不宜。

台大畢典向來都邀請可做為學生學習的典範，能自我要求，能面對困難，解決爭議的嘉賓來致詞。但管已確定違反台大二○一六年因彭文正兼職問題而修改的台大兼職辦法，未簽訂產學合作契約前，就去擔任台灣大的薪酬委員等違法兼職；另自二○○五年即長期違法到中國大陸兼職和擔任博士生指導老師。他顯然已不具備大學校長遴選辦法規定的高尚品德基本條件，如何在畢典中期勉畢業生呢？

數月來國民黨為了選舉利益在立院刻意操作，不就管的違法爭議理性討論，就指摘抹黑別人跟管一樣有爭議！吳茂昆教育部長昨日辭職，請不要錯誤解讀成管沒有違法！台大校內外對管的問題或有不同看法，目前只有靜待司法來做最後定奪。

台大長期以來最自傲的，是致力於維護學術研究的獨立自由並且保持政治中立，請校方不要被外界的政治紛擾所影響，在官司確定前希望您能帶領行政團隊保持中立。何況若官司打贏，管未來仍有機會主持畢典，毋須急於此時。因此懇切希望您能繼續維持此優良傳統，以贏得全校師生和全體國人的敬重並維護校譽。

本屆畢業生們對管的違法爭議有不同的看法，實在不宜將他們一生唯一一次的台大畢典變成一爭議的活動，甚至可能造成衝突和暴力。日前的黃絲帶活動所產生的大批政治人物和校外人士進來台大校園，甚至演變成學生被打的暴力事件等種種後遺症，和對台大形象的負面影響，可為殷鑑。若這次因為管來畢典致詞而發生衝突事件，或變成沒有畢業生的畢業典禮，都將可能變成國際大新聞，屆時將後悔莫及；您擔任代理校長的治校能力，也將受到全校師生和外界質疑。

我可以理解您所承受來自挺管者邀請管來致詞的莫大壓力，但真心希望您能夠為台大及台灣的高教發展和名譽，作出明智的決定：不邀請管老師來這次畢典致詞。希望您在畢典中理直氣壯地期勉台大人「今日以台大為榮，明日台大將以你們為榮」，順利辦好這次畢業典禮。給畢業生和家長們一個美好和安全的回憶。祝福他們走出校園，擁抱未來，愛國愛人。

（作者現任台灣大學教授）