自由廣場》外交與庶民

◎ 彭明敏

「天時地利人和」，這恐怕是大多庶民所感覺台美關係上台灣的有利處境。這是否過於天真一廂情願，不得而知。沒有錯的，美總統最高層幹部，包括國家安全最高顧問，在野時都曾發表友台言論，有的甚至公開主張美國應正式承認台灣為國家。他們當官以後是否會實現在野時的主張，就難說了。但至少他們友善的氣氛是不會變的，大多庶民當然期待我國總統和外交當局，善用這種氣氛，積極主動與他們高層接觸，協同盡力提高台灣的國際地位。

政府機關與庶民遠離，莫過於外交當局，一般認為外交是不公開的、是秘密的，不能讓庶民知道外交當局在做什麼。庶民的期望極難上達，至多在立法院對外交當局質詢而已。

庶民關於外交政策雖然在五里霧中，但仍可以窺知外交當局的心態。後者汲汲於「維持現狀」，最怕的似乎是「刺激中國」。被打一大嘴巴，也不敢叫痛，怕「刺激中國」。雖然大家都知道台灣的安全依靠美國、日本的支持和援護，卻也不敢太過接近美國、日本，尤其是建立密切的軍事關係，原因也是怕「刺激中國」。

庶民懷疑我們是否需要「怕」到這個程度，覺得應深刻檢討。讓中國大小官員在台灣到處趴趴走，宣傳「統一」；我們官員到中國，「自由、民主、人權」一句都不敢講。賴院長說一句「我是務實的台獨工作者」即被罵「不負責任」，大多庶民卻感佩他的勇氣和誠實。官方和媒體，不敢叫「中國」，稱「大陸」（非指美洲或歐洲的），不敢自稱「台灣」，被中國連續打了幾個嘴巴，才覺醒氣憤地連稱「中國」和「台灣」，但願以後也繼續這樣，不要走回頭路。

美國總統人事不穩定，動輒要換人，現在友台人士能維持多久也不知道，大多庶民雖認外交當局高高在上，難免相信我國不應失去良機，至少應做下列努力：

（一）實現高層接觸，真摯誠懇理性地討論如何提高台灣的國際地位，尤其讓台灣參加「世界衛生組織」（ＷＨＯ）、「國際民航組織」（ＩＣＡＯ）一類，非政治性、技術性組織。

（二）促進台灣與美國的軍事聯繫，討論美軍駐台事宜（其實一百五十年來，美軍頻繁進出台灣，也曾駐台良久並不陌生）。

（三）中國軍機、軍艦屢航行台灣周圍，欲在心理上威脅台灣人民，故堅請美國第七艦隊，包括大航母以及最新軍機F35等，也定期在台灣周圍航行，以安定人心。尤其請美國大艦隊和空軍總隊，經常通過台灣海峽，提醒那是公海、公空，可以自由航行的，不然，中國會依實際行動，將台灣海峽變成其內海。

（作者為前總統府資政）