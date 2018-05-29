自由廣場》超徵還民不得排除公投

◎ 陳志龍

吳景欽教授提案「超徵還民」納入公投，此業已於二○一八年五月十一日舉行聽證，而將於五月廿九日討論是否成立本年度的公投案。對此，攸關於主權在民、租稅法定原則、預算法定原則，甚至所謂「公投法定原則」的問題，在法治國家，其具有重要性。

當日討論議題，停留在於按照公投法第二條第四項規定「租稅事項」不得作為公民投票之提案。惟查「超徵款項」，業已經逸出法定預算，其已經不在「法定預算」範疇內的租稅事項。亦即，此筆款項，既不屬於「法定預算」的定性，則其自不屬於「租稅」的定性。因而，若就公投法前揭條文的構成要件，所作的文義解釋、體系解釋、目的解釋，「超徵款項」在定性上，與「租稅」全然有別。益以該條的立法理由，係恐怕「預算無法編列」，才作為「租稅」不得公投。亦即，有關法定預算事項，不能公投；若已經是有了法定預算的編列，而不按法定預算徵稅，此種超徵，因為不再是租稅，自然不在禁止之列，而應該可公投。

對此，柯格鐘教授，亦認為超徵事項的定性，不屬於租稅。

五月十一日的「聽證議題」只有一個議題，就是「超徵款項」的定性，並無其他議題二。然而，官方代表則認為如果將「超徵還民」納入公投，會影響到預算。此在程序上，則發生突襲性的議題，自非妥適。

此外，即或是公投法第二條第四項的「預算」不得作為公投的標的，亦應該就其立法目的，而為詮釋。應該指的是「預算無法編列」的「法定預算」事項。

法定原則很重要，職是，便宜原則、恣意原則、任意原則，在法治國家則屬應該禁止或嚴格限制。

因而，實不能夠泛以「會影響到預算」的理由，就得作為禁止公投。蓋如此的話，即或是公投案通過提案，但中選會辦理任何公投，都會涉及到要有預算；職是，就永遠不能夠辦公投。換言之，以預算的泛理由擴張詮釋，非但是脫逸公投法的構成要件的解釋，亦造成循環論證的困境。

我國每年度有法定預算，逸出的超徵款，其定性既非「租稅」，亦非「預算」。一切的詮釋，按照相關法條的法定原則，自然清晰。

（作者為台大法律學院退休教授）