自由廣場》「行政區劃法」的現實眉角

◎ 張國輝

報載，行政院會通過「行政區劃法」草案，「提供地方縣市長可應用來調整縣市中鄉鎮或行政區，讓經營治理更有效率。」立法後除了傳統「由上而下」的調整方式，各縣市的鄉鎮市區也可「由下而上」地啟動行政區調整，縣市長亦有權調整行政區。

其實，很多縣市都依「地方制度法」，訂有里鄰調整自治條例，做為調整的依據。唯從民國一○○年到一○四年，直轄市變成六都後，原來各鄉鎮市都改為區，確有調整的需要，但因缺少「行政區劃法」，使升格後的區保存原狀至今。

筆者民國九十一年在台中市政府民政局服務，里鄰調整的業務就在民政局。以往地方政府都只做分里，合併里則沒有過。九十一年恰逢台中市首次做分與合的里鄰調整，將未升格前的全市二二三里調為二一五里，表面上看只調整了八個里，但其實是八個行政區都動到，如北區有六個人口都未滿百戶的里，合併成一個里並改稱為六合里；而號稱「全國第一大里」的西屯區福安里，超過一萬一千多戶，三萬二千多人，比中區（舊市區）人口還多，調整後福安一里分為八里，而中區廿五里則整併為八個里。

在民國八十年前後，台中市的發展逐漸向屯區傾斜，最大的里超過一萬戶，人口最少的里則未達五十戶，但里長享有的支給及福利都一樣，自然在議會引發不平的聲音，經過十年的提案，才在議會通過，顯見政治角力的力道。

依以往的經驗，分里容易，併里困難，因為涉及里長的寶座誰坐。民國九十一年全國推動里鄰調整的縣市僅台中市和台南市，台南市以六百戶做為基礎，台中市以九百戶為基礎，但兩市都遭遇現任里長的反彈，方案最後能成功應歸功許添財及胡志強市長的支持，加上當時它有緩衝期，在議會通過後六個月里長面臨改選，如今九合一的地方選舉根本沒有作業及緩衝期，實不利於行政區的調整。

至於調整過程中，即使是小規模的里鄰調整，也應注意公共設施資源的分配，因為都市地區幾棟大樓的人口即可構成一個里，但不見得有足夠的活動場所、休閒綠地空間，如果調整時未注意這些公共的機能，就會失去調整的意義了。

（作者曾任台中市議員、台中市政府民政局長）