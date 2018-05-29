自由廣場》提醒要去中國念大學的高中生

◎ 周倪安

據統計，高中應屆畢業生赴海外求學人數，從二○一二年八百五十八人、二○一三年一千零六十七人、二○一四年一千二百八十八人、二○一五年一千四百一十二人、二○一六年一千四百七十八人，一路攀升到二○一七年一千五百九十五人。其中每年約有一半到中國，比例上並沒有明顯增加。二○一八年顯著增加，係中國放寬學測成績標準、提高獎學金名額及獎額、協助台生就業等優惠措施，增加動機及誘因。

台灣是個自由的國家，國民要去世界上任何國家就學，都是個人的自由選擇，應予以尊重。但中國是台灣的敵國，長期在自由、民主、尊重人權、學風自由環境下薰陶的台灣年輕人，驟然到一個封閉、極權與反人權的社會體系求學，不論係基於意識形態認同中國，或被優惠措施所吸引，或因外國語文不良，無法到其他國家等，主管機關都有義務提醒其應注意的事項及所面對的風險。

除了告訴同學，可能因學歷不被國內承認，畢業後回台灣找工作將受限制，也應讓同學知道，舉凡馬克思主義、列寧主義、共產主義、社會主義、毛澤東思想、鄧小平理論，甚至於習近平思想等洗腦課程，都可能成為同學的必修。

在言論自由的台灣，你對任何公共議題都可以暢所欲言，甚至可以罵總統。但到言論管制下的中國，不要說批評習主席或政府，你的一言一行及政治態度將無時無刻受到無所不在的國家權力，嚴密觀察與記錄；你使用的網路將受到高度的限制、審查及監控。生活上，你必須說自己是中國人，主張兩岸統一，說台灣是中國的一部分，向祖國示愛，被告白反台獨，以免惹禍上身。

在台灣，你所習慣的隱私權，從進入中國海關開始，即透過人臉辨識系統，比《全民公敵》電影更加厲害的「社會信用系統」將如影隨形地監控你，評價你的政治傾向是否與共產黨的價值觀一致，為你打愛「國」分數。低分數的人可能受到禁搭飛機或坐火車、網速限制、禁止上好學校、讓你找不到工作等羞辱，並列為黑名單懲罰。

提醒完這些，政府已仁至義盡，如果還有高中生一古腦兒地想赴中國念大學，只能祝福他一路好走，並望他早歸。至於關切為學生撰寫推薦函的校長，實大可不必。

（作者為台聯組織部主任，台聯前立法委員）