自由廣場》如何因應「斷交潮」的內外效應？

◎ 黃偉峰

中國在一個月之內連奪我兩邦交國，除了國人憤慨難掩外，蔡總統更宣示「不再忍讓」。惟我們在氣憤反抗之餘應先認清這波「斷交潮」的問題本質，和中國的原始意圖。中國的原始意圖有二：第一，在國際社會將其「一中原則」落實在具體政策上。不論是奪我邦交國，阻我參與世界衛生大會，抑或中國民航局要求44家外籍航空公司更動台灣在其各自網頁國家欄的稱謂，或是要求其邦交國遣送台灣嫌疑犯至中國大陸，或要求其改變我代表處名稱，或將我辦公室移出非邦交國首都等等。表面上中國是要全面壓縮和窒息我國外交和國際空間。蔡總統拒不承認「九二共識」，其政府推動「漸進台獨」的言行只是藉口罷了。實則透過一系列行動來鞏固其「法理統一」的「一中」假象。這個假象即是「台灣主權屬於中華人民共和國」。然而並非所有國家承認上述的中國的立場，甚至美日歐主要強權對於台灣的國際地位皆有別於中國立場。

誠如美國務院所言，中國奪我邦交國乃片面改變現狀，無益於兩岸的和平穩定。問題是中國現階段本無意維持現狀，也認為高度壓力和兩岸緊張有助於其對美的戰略博弈，在這種情形下，美國務院友台的「政治聲明」根本不會節制中國的「法律意圖」。美國及友我國家應明確告知北京，不論中國在國際上如何壓縮台灣的國際空間，抑或拔我多少邦交國，都不會改變台灣的國際地位及法理現狀。就如同白宮駁斥中國民航局的境外威脅為「歐威爾式的無理取鬧」，又如美國批中國在南海島礁填海造陸的事實，並不會改變該島礁的法理地位一樣，中國即使片面改變台海現狀，奪走我所有邦交國，也不會改變台灣在國際社會的法理地位。此即台灣主權不屬於中華人民共和國。而此爭議尚待兩岸及國際社會以和平方式解決。

第二，中國奪我邦交國符合其一貫對付民進黨政府的策略－即政權更替(regime change)策略。有鑑於台灣邦交國數量對於台灣選民的心理影響有限，且其邊際效用遞減，中國奪我邦交國的目的在於彰顯執政當局的無能。期待台灣選民轉投親中政黨。職是之故，斷交時間點乃中國刻意的安排，旨在用突襲驚訝方式困窘台灣執政當局，進而製造執政無能的印象。檢視過去18年與台灣斷交的14項事例，幾乎無一例外地皆是由對方在斷交前一刻臨時通知台灣的外交部，因而在台灣媒體產生突襲式的震撼。但台灣社會很快就回復平靜，因此斷交本身的邊際效用是迅速遞減的。不過，若執政當局一而再，再而三的狀況外，則台灣民眾便會課責政府無能。瞭解問題的本質，則我們的因應做法應該是全面檢視翻新現有邦交國的各項關係網絡，佈建警示系統，預先掌握異常消息，適時告知國人異狀，並尋求民間協助，讓國人也一起捍衛台灣的國家利益。其實斷交本身並不可怕，可怕的是不知如何處理斷交潮的危機。

（作者為中研院歐美所副研究員）