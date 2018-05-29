自由廣場》給各國際航空公司的建議：其他國家

◎ 正反修羅

根據自由時報報導，中國政府今年四月致函四十四家國際航空公司，要求業者將官方網站的台灣國別標示為「中國」，中國並聲稱已有十八家配合更改。我國外交部對於中國透過政治力，粗暴干預民間商業行為、國際企業營運的蠻橫做法，給予最嚴厲譴責。我國外交部也促請各航空公司妥善處理，堅持維護企業獨立自主營運的立場，切勿屈從中國的脅迫矮化對我國之稱謂，損及商譽並傷及台灣主權與尊嚴。其實，為了應付中華人民共和國的無理取鬧，國際航空公司可以更有創意地倒打中國一個巴掌！

以法國航空為例，法航的官網大可在「國家及地區」的自動選項裡，新增「其他國家」的選項，當消費者點選「其他國家」的選項時，旁邊露出空格，然後由消費者自行填上「台灣」或「TAIWAN」，接著搜尋時跳出桃園機場的名稱即可，航空公司並沒有違反「中華人民共和國政府」所認定的「一個中國原則」。而全世界的消費者，因為必須在「其他國家」選項，填上「TAIWAN」，而使得台灣的「國家地位更被確認」。

以上不是筆者發明的，是筆者參加國際學術會議時，主辦單位受到中國的壓力，不想得罪「台灣」或「中國」，所搞出來的創意，中國的無理取鬧反而更確認了「台灣是一個國家」的事實。以上的電腦程式修改也不是甚麼難事，航空公司大可把「一台一中」違反「中華人民共和國的一個中國原則」的責任推給消費者（TAIWAN國名是消費者填的）！

以上的程式修改，只是舉手之勞，台灣電腦程式高手如雲，應該很多高手樂於免費幫各航空公司修改電腦程式。

（作者為大學教授，專長為賽局理論）