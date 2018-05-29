自由廣場》柯市長的肅殺與獵殺

◎ 鈴木百惠

簡余晏局長請辭，柯市長批判「棄職潛逃」；李文英副秘書長請辭，柯市長不顧三年多賣命情誼輕鬆說：「辭呈簽准只需○．三秒鐘」；陳景峻副市長釀離職，柯市長反咬「民進黨肅殺」。北市府自柯市長上任至今，出走首長人數早已可組成一個「脫柯者」球隊，而每一位請辭首長事後反遭柯市長言語獵殺的狀況更是層出不窮，但隨著民進黨首都市長自提人選，正式與柯分手後，柯市長的獵殺對象就開始轉成民進黨以及民進黨籍的首長或議員，這樣的思維脈絡實在不難從柯媽媽一句「以後跟民進黨互不相欠」中，看出柯市長「不是朋友就是敵人」的二分法思考。

但仔細想想，這些請辭的「脫柯者」們，輔佐柯市長之功勞不在話下，以李文英副秘書長來說，因為她民進黨的身分又擔任過議員，熟悉議會運作，向來被柯市長指派負責與民進黨籍議員溝通協調的角色，舉凡開議期間議員質詢內容的事前蒐集、市府新增預算或爭議預算議員之支持，甚至在柯市長每每開口砲打民進黨中央後議員們的安撫賠罪，通通都要派李文英上場，說好聽是溝通橋梁，實際上根本就是柯市長爽砲民進黨後的擋箭牌兼砲灰，其立場之為難與艱困可見一斑。

但如此的相忍扶持，顯然並沒有得到柯市長相對的尊重，就連開議期間，各局處聯絡人在議員質詢前問不到某些議員的質詢方向，也幾乎都算到李文英頭上，一個市府的副秘書長在市長眼中的作用，難道只有當議員質詢的輿情蒐集作用嗎？

柯市長總管不住自己想要砲打民進黨中央的快嘴，如此的快嘴也總讓身為民進黨成員的各級首長在議會成為質詢的箭靶，及柯市長與民進黨間的夾心餅。因此，柯市長面對民進黨籍首長的請辭潮，與其對外批判民進黨「肅殺」，不如好好想想這些曾經禮讓自己的民進黨人，傾多少黨內資源及人才相挺，輔佐過自己的民進黨籍「脫柯者」們過去如何兩肋插刀地付出，別再獵殺民進黨及「脫柯者」們了！

（作者為前民進黨中央青年部組長）