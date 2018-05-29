鏗鏘集》站起來面對中國

台灣與中國，特殊國與國關係始終未獲得確立。李登輝為「中華民國」設想的概念，中國並未領情。民主化後的台灣，民進黨執政還被中國國民黨批評借殼上市。「中華民國」成為籠罩在台灣的陰影。

經過陳水扁二任、馬英九二任，「中華民國」在台灣各表為台灣和中國的國家。與外部的「一中各表」，其實只共產黨中國能表，國民黨中國不能表，是兩面鏡子，裡外參差。中國國民黨以「中華民國」是他的黨國，中國共產黨以「中華人民共和國」是他的黨國，都抗拒自由化和民主化。

台灣的國家處境並未因總統直選而豁然開朗。「台灣，應該是獨立於中國之外的主權政治體，但一九四五年終戰後，代表盟軍接收而進占統治的中華民國體制並未解除，尚須經過建制工程，才能成為正常國家。」正是現在的處境。不脫離這樣的處理，台灣不能成為正常國家。

中華人民共和國以承續取代「中華民國」而成為代表中國的國家，一九七一年取而代之的聯合國席位，就是中華人民共和國欲併吞在台灣的「中華民國」的中國意理。但台灣即使曾被「中華民國」進占統治，卻並非「中華民國」所有。台灣與「中華民國」分割處理，或許才是台灣國家正常化之路。

與其糾葛在「中華民國」的中國意理，與中華人民共和國的中國糾纏不斷，不如把「中華民國」這個一九四九年之後已殘餘、虛構，並且在台灣他者化的國家招牌還給代表中國的中華人民共和國。

生活在台灣，對民主、自由有夢想的人們，就站起來，從屈服於中國威脅行徑站起來，在這個太平洋西南海域共同建構一個從漢字文化圈蛻化的國家吧！

以「中華民國」名義建交的國家，若繼續有外交關係，要以台灣之名重新建構。中國就是中華人民共和國。在台灣的這個新國家不要再中國、中國，侵犯人家的國家權屬了。就當從前以反攻大陸綁架台灣，長期實施戒嚴是蔣體制時代的春夢吧！

台灣，站起來。向世界說：我們的國家是台灣，不是殘餘、虛構，他者的中國。蔡英文總統不要辜負了台灣人民在二○一六年的支持與期待。取代中國國民黨執政旳民進黨應該號召台灣不分先來後到的人們，共同確立一個民主化、自由化的獨立國家價值，既不像從前的反攻對敵，也不能卑躬屈膝降服投靠。要從中國國民黨的夢魘走出來。蔡英文總統、民進黨政府要展現新政治，建立新聲望。只有這樣的途徑，不要再忍讓了！台灣，要站起來面對中國。正正當當向前走。（作者李敏勇，詩人）