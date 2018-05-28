鏗鏘集》少了「被統幫」撲克牌

中國媒體自認很有創意，也政治正確，設計一副「台獨份子」撲克牌，但「美」中不足，沒有同時推出也許中國人更喜歡的「被統幫」撲克牌，讓中國人見識見識他們那一幫是什麼德性。

「台獨份子」撲克牌，只曝露中國統戰與「統計」的無知。也許它想「縮小打擊面」，把恐嚇台灣變成只威脅幾個人，拿十三個大咖開刀，「殺雞儆猴」，自慰自欺，「台獨份子」只是「一小撮」。

中共政權妄自尊大，獨裁妄為、不尊重人民，不知道統治的正當性來自自由選舉。這副「台獨」十三牌，不但不會嚇死台灣人，可能反而有更多人要抗議，或自責努力不夠，不夠「大尾」，輸給蔡丁貴。

事實上，這十三張牌只證明台灣與中國一邊一國的事實與正當性：台灣民選總統只有四人，榜上有名的佔三人；它還包括三位行政院長、一位副總統。三位「台獨份子」獲選民認同當選總統，彰顯台灣就是「獨立」主權國家。

中國媒體心態只是閉門自慰，如果它有信心，應該同時推出一副認同他們「祖國」的撲克牌，兩相對照，比個高下，也許更有趣。中國掌握登門叩頭求賞者的資訊，也知道誰是聽它指使唱衰台灣的走卒，不難設計十三張「被統幫」撲克牌。

但可以確定的是，「被統幫」頂多只能推出一個靠尖叫女粉當選的前總統，一個有前科，拉黑混紅的老大，撐不起統幫的柱子，拿人民幣不會手軟的「報人」，流亡者遺老遺少，也許再加小平頭。

但這樣一副「被統幫」牌，與「台獨牌」對照，品格、聲望相去十萬八千里，恐怕只會有人慶幸榜上無名，不會有人抗議自己被看輕，名落小平頭之後！

（作者王景弘，資深新聞工作者）