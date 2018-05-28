社論》提升競爭力的藥方

小英總統上任兩年擺脫馬政府晚期經濟低迷的窘境，去年與今年的經濟成長率均可超過二％，台股上萬點超過一年，雖然成長力道並不強勁，但是景氣回穩趨勢明顯。可惜，多數民眾無感，導致小英施政滿意度陷在谷底；而日前出爐的瑞士洛桑管理學院《二○一八年ＩＭＤ世界競爭力年報》，我國總體表現排名十七，較過去兩年的十四退步三名，是二○○九年以來最差表現，中國則排名十三，近十年來三度超越台灣，我國競爭力亮起下滑的紅燈。

競爭力的調查，主要在檢視基本面，並不等同於實際的經濟表現；美國排名第一，但ＧＤＰ成長並非全球之冠，而我國排名經常超過中國，但近年的ＧＤＰ表現卻遜於中國。因此，競爭力仿如習武者的資質，即使是天賦異稟的奇才，若無後天的苦練，未必就能練成武林高手。因此，吾人不必隨著國際機構的相關調查而情緒起伏、波動，卻必須重視其所凸顯的問題所在，聚焦改進，方為面對競爭力下滑的正確態度。檢視台灣在這次ＩＭＤ排名退步的原因，乃是「總體經濟」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」四大類指標全數下滑；而兩大衰退環節，一是「勞動市場」指標，主要是縮短工時這項細指標今年排名二十四，掉了十七名；二是「國際投資」退步了十二名，係外資直接投資（ＦＤＩ）排名落後所致。

易言之，企業效能與國際投資衰退，乃是我國競爭力滑落的癥結。深入探討可以發現，台灣競爭力下滑，大抵為政府政策所造成，例如企業效能不彰，主因在於工時的減少，因為ＩＭＤ的調查係基於企業營運的角度，因此工時的減少，反而不利於競爭力的評估；而工時之大幅變動，則必須溯源於小英政府的二修勞基法。當初小英政府打著維護勞工權益之名一修勞基法，明顯向勞運團體傾斜，結果搞出了「一例一休」、「七休一」等僵固規範，在人工智慧、自動化即將成為產業主流前夕，以製造業思維將各行各業的勞工綁在生產線上。此種無彈性且限制嚴苛的勞動法規，既無助勞工待遇與福利的提升，亦羈絆了企業的營運空間，導致勞工、企業與政府三輸的局面。因此，小英政府再度修法，但是顯然仍有顧忌，所謂鬆綁措施，皆設下嚴格門檻，造成看得到、吃不到，整體產業環境依然惡劣。由此可見，政府的政策或許出發點良善，但若未審酌實際情況，無法接地氣，則容易發生「愛之適足以害之」的鬧劇，徒然造成產業競爭力的衰退。

其次，「國際投資」表現欠佳，歸因於外資直接投資的減少，排名落後。其實，企業投資不足，是近年台灣經濟深陷泥淖，缺乏成長動能的癥結，失去投資信心的不僅是外資，本國廠商的發展亦以對外投資為主，民間投資係依賴台積電等大型投資支撐。而投資不足的病因，則在於企業的「五缺」、無限上綱的環評、未能與時俱進的法令規章、勞社運團體頻仍的抗爭，以及畏於民粹，不敢勇於承擔的政治人物。尤有甚者，「五缺」中之缺水、缺電危機，迫在眉睫。缺水，因為今年降雨量比預期出現大落差，水庫蓄水量下滑，南部部分水庫幾近乾涸，瀕臨限水危機，等待天降甘霖；缺電亦然，頻繁的跳電，新的電廠與擴增機組受困於抗爭壓力，進度落後，恐難以補足二○二五非核家園過渡期的電力缺口，形勢險峻。

面對一份競爭力排名滑落的報告，再看看台灣的現狀，不免有無限感慨。台灣的經濟基本面亟須補破網，而非經濟性因素方面，藍綠惡鬥，抗爭不斷，內耗嚴重，在在衝擊內外資的信心。因而，解決惡劣的投資環境，不僅主政者須深自檢討，對症下藥，展現執行的決心與魄力，朝野政治人物、社運團體亦必須停止無原則的、意識形態的爭鬥，以理性與專業方法解決彼此的歧見與紛擾，如此，台灣的競爭力方可提升，經濟也會有亮眼表現。