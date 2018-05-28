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自由廣場》我願是妳的風景 科技部讚

2018-05-28 06:00

◎ 王錫璋

台灣第一個自行研發的光學遙測人造衛星福衛五號，去年八月廿五日發射升空，而由國家實驗研究院所製作一張由福衛五號所拍攝的台灣全島照片，因為搭配了一首已故詩人羅葉（1965~2010）寫給家鄉台灣的詩—「我願是妳的風景」，而引起全台熱烈回響，羅葉這位熱愛鄉土，早慧又英年早逝的詩人，逐漸引起文學界和詩壇的重視。(https://tw.mobi.yahoo.com/home/福五台灣全島圖搭配羅葉詩作-引領民眾細讀台灣風景-084500708.html)

難得的是，科技部也能因衛星詩而在五月廿七日於台北市紀州庵為羅葉舉辦一天的「細讀台灣風景—羅葉的詩與時代」的研討會，讓羅葉這位詩人更為民眾所知。科技部裡，畢竟也有人文氣息，值得敬佩。

由科技部而非文化部舉辦，筆者認為應該呈現了不只為羅葉一爭詩史的地位，或其詩作能否登上教科書的問題，也期望以後借重科技的技術，將羅葉衛星地圖與詩結合的方式，更連結到台灣每個著名地景。以後民眾走到九份，遊客中心也許就貼有一張九份的衛星地圖，搭配著有哪些詩人寫過九份的詩；到了溪頭，同樣也看得到溪頭的衛星照片和相關詩句…，這樣，對台灣的鄉土情懷，當有更深的認知。

或許科技部可以更深入，以羅葉的方式，更彰顯台灣各地的地景詩。

（作者為國家圖書館退休，台北市民）

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