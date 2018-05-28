自由廣場》論辯文化 軍旅經驗 創新大國

◎ 鄧鴻源

有關博士班學生越來越少，以及流浪博士、流浪教師的討論，讓筆者想起二○一五年讀的一篇有關以色列的報導。

七十年前的以色列，原本是一片不毛，今日卻成為經濟與科技最前端的國家之一。以色列每年新創公司數量的密度是世界第一，平均每一八○○人就有一家新創公司。在那斯達克上市的新興企業，以色列超過日本、韓國、中國、印度四國的加總，也超過全歐洲的新興企業總數。

不僅新創公司多，需要科技人才的尖端大公司，例如微軟、Google、IBM、三星、摩托羅拉和蘋果，都在以色列設立他們的研發重鎮，因為他們認為以色列的教育培養許多優秀人才。

以色列人的創意來自其教育與兵役制度。猶太教千年來深思與論辯的文化，在以色列一代傳一代，從養育孩子的過程，就養成了對事物質疑的態度，並且學習用精確的語言論辯、說服、溝通，到最後常能幫助以色列人在商場、科研、藝術、思想領域大放異采。

軍旅經驗，對以色列的創新產業也有很大幫助！因為在以色列的軍隊中，前線官兵在危機事件發生時人人要當機立斷，軍隊不是培養權威與服從的環境，相反地，是培養平等與團隊合作的環境。以色列人認為，當過兵的人不容易害怕什麼事，因為戰場都去過了，職場壓力算什麼？這樣的特質對其日後投入任何領域，都有極大幫助。

他山之石，可以攻錯。我們的教育也應從小重視學生的獨立思考、勇於懷疑與辯論的能力，同時重視軍事教育，培養學生的勇氣、應變能力與團隊精神，相信日後我們也能成為科技創新的大國。或許，這是比解決流浪博士更值得思考的問題。

（作者為大學教授，新北市民）