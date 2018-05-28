自由廣場》GFE的資安體驗

◎ 蕭文婷

蔡總統曾提出「資安即國安」，筆者最近一個經驗，或可提供參考，看美國聯邦政府機構，是如何嚴肅看待資訊安全。

很多聯邦政府公務員都配有公務用筆記型電腦及手機（government furnished equipment，ＧＦＥ），又因為資安事件日漸嚴重，對ＧＦＥ安全防護也逐年加強。例如早年只需要輸入密碼（每三個月更換一次）就可開機，現在「升級」到一定要讀晶片識別證；以前可以在私人電腦上一個網站連到公務用電郵，現在完全不行。雖然對外有用Facebook、Twitter等窗口，但嚴禁用社群軟體處理公務，研究數據或病人資料等都要以加密的附件email傳送。

最近幾個月的新規定是，如果要帶ＧＦＥ出國，須申請、報備；回國後一定要先聯絡資訊室人員，掃描電腦是否安全，才能連上公家網路。若要前往資安「高風險區」，則不能帶公家配的ＧＦＥ，要另外借用—很不幸的，全球近二百個國家，台灣竟然被列在廿個資安高風險國家之一。

話說最近一次回台灣，出發前一週，資訊室的安全部門幫我設定「借用」電腦及手機，以便我在台灣時，可以連線到院內系統。除了資訊室的前置作業，還得我不斷地輸入密碼，我心裡嘀咕著怎麼這麼麻煩！

返美時在舊金山轉機要等三個小時，我想可以利用時間做點事，於是打電話詢問資安部門，得到答案竟然是，在電腦給資訊人員掃描之前，不要打開，他們必須決定我在美國境外時，ＧＦＥ是否出現安全漏洞（vulberability）。然後，人還沒到辦公室，資訊室就電郵提醒：回辦公室請「直接」將借用電腦和手機交回，切勿連線。

交還筆電、手機時，我還是忍不住問了為什麼台灣被列為高風險國家？資訊室人員也沒正面回答，倒是說「我們更不放心中國」。好吧，這是安慰獎嗎？

被列為資安高風險的國家為（依英文字母次序）：阿富汗、巴西、中國、古巴、埃及、印度、伊朗、伊拉克、以色列、北韓、南韓、巴基斯坦、菲律賓、卡達、俄國、沙烏地阿拉伯、敘利亞、台灣、土耳其、烏克蘭。

後話：先前看到柯文哲自豪用LINE與部屬溝通，頗為匪夷所思。果然沒多久就有人警告「LINE公務群組可能成為洩密與弊案的溫床管道」。

（作者為美國台僑，醫師）