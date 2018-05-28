自由共和國》杜紫宸／知中、用中 但不自愚

杜紫宸／中華大學講座教授

我的出身是標準「外省第二代」，父母親都是一九四九年，在他們年輕歲月階段，選擇由中國北方移到台灣，身後埋葬在此。卅三年前我娶了宜蘭姑娘，共同孕育了二個芋頭番薯。

我曾是中國國民黨忠貞黨員，但早已不認同現在的藍色領導人。我從來不是綠營，但並不盲目排斥綠。過去廿五年因公因私，去過中國各省各地逾三百次，應算是少數了解大陸宏觀政策與微觀實況的台灣人之一。

今天借用自由時報篇幅，闡述最近的憂心與對大家的誠摯建言。

過去一段時間，快一年了吧，中國上億網民及其政府成員，支持以武力奪取台灣的聲音，甚囂塵上，已對台灣構成相當大程度的國安風險。但是，我們的政府與媒體卻刻意淡化，故一般民眾基本不知，一切就像黑夜蒙眼走在斷崖邊，雖然危險，但似沒有令人害怕的感覺。

目前兩岸間的最大風險，存在於相互的不了解，而這個相互不了解的程度日益嚴重，已經威脅到了台灣的國家安全，令識者憂心。你以為北京了解台灣嗎？台灣又了解中國嗎？以個人曾擔任二任陸委會諮詢委員，並長期參與兩岸經濟文化交流的經驗所知，答案是否定的。

姑且不論台灣未來前途，最後是獨立，還是與中國統一，在這個發展過程中，戰爭均不是人民的選項。若是意外「擦槍走火」那更是冤枉。

稍具理性的朋友都會同意：睡在獅子身邊的最好策略，就是沒事不主動去驚擾、激怒他。但是，我們陸委會、行政院發言人，與對岸國台辦發言人間，經常出現小孩吵架式頂嘴，相當程度影響兩岸民眾情緒，加深相互誤解。我不解地想問：這些發言人們，到底知不知道自己在做什麼？

不適任的政府發言人，只會說嘴給自己人聽，卻從不關心對方是否能聽得進去，於事無補卻有害。可稱此為：不為名、不為利，只為爽。

夫妻或朋友吵架，最糟糕的情況經常起因於彼此表現「不屑」、「互責」的態度。其實爭議雙方若非得已，不該採取積極（武力）解決方式，而且在多數情況下，這是可以用理智避免的。

中國今天已經是世界第二大經濟體、前三大政治實體，不論你是否喜歡，這是改變不了的現實。若為台灣故，朝野唯有真正知中、務實用中，方能符合台灣人民最大的利益。

蔡政府沿襲蔣氏李氏，試圖以靠攏美國來消減中國對台灣的威脅。但是，美國其實是世界上最不講究外交道義的國家，沒有之一。始亂終棄戲碼，在國共內戰、越南戰爭、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭，重複出現，現在甚至正在韓國半島準備上演，見勢不妙就抽腿，置昔日盟友於不顧。台灣安全真能依賴沒有正式邦交、沒有軍事盟約的美國嗎？我不知道你敢不敢，我是不敢。

一九四八年國共東北對戰，美國維吉尼亞軍校畢業的孫立人將軍，率領美式裝備精銳部隊，最後卻在蘇聯與中共以條件交換的情況下，被美國直接出賣，軍士有步槍沒有子彈，精銳的部隊沒有後勤補給口糧，最後只好燒皮靴果腹。這個歷史殷鑑，可還沒超過七十年呀！

如何用中而不陷中，學問甚大，但首先要從知中開始。客觀了解中國發展與民情，是政府部門的責任，但以陸委會的專業與人力素質，距離甚遠，故行政院與立法院首先應該大幅增編預算，委託民間研究機構與大學，從事多角度情蒐與推演，判斷結論不必定於一尊，甚至可做相互辯論。唯有理性尊重對手，才是尊重自己而不自愚。