自由共和國》曾道雄／永不下架的台灣大愛與人道堅持

衛福部長陳時中帶著「Health for all, Taiwan can help」的布條前往日 內瓦，上面滿滿是國人、僑胞及外國友人的支持簽名。 （衛福部提供）

曾道雄／音樂家

台灣因中國的阻撓，連續兩年未能參與世界衛生大會（WHA），這結果我們早已了然於胸。因此，衛福部陳時中部長所率領的宣達團，就在會前積極與各國代表，進行實際的雙邊會談，並嚴正地批判中國政治力的黑手，破壞了聯合國世界衛生組織（WHO）的宏旨，也成功地宣揚了台灣優質的醫學水準、健保制度、防治傳染病的珍貴經驗與成就，以及更重要的，是我們超過半世紀、持續奉獻給第三世界的國際醫療服務。

台灣本土政黨上台後，檯面下的實質外交持續成長，中國則自縛於一個虛幻的九二共識迷障中，騎虎難下。在今年的WHA會中，除了友邦之外，還有重量級國家，如美日德加紐澳等代表，為我們仗義發言。中國顯然頗感震驚，但也只能飭令其代表，夢囈似地一再複誦著他們一中的政治老調。這種強烈的對比，文明與野蠻，兩國高低立判。當我們看到一個窮兵黷武的惡霸，竟然得用五百億美金，出手去搶奪一個非洲的布吉納法索時，這就誠如蔡總統所說的，中國落得何其焦慮不安與缺乏自信！

台灣未能參加WHO，全球的醫療網當然就缺了個大角，但中國居然大言不慚地說：經由他們，台灣的醫療福利和資訊不會有任何閃失。這是天大的謊言！別說中國當年隱瞞SARS疫情，導致在國際間擴大蔓延，而台灣首當其衝，即便是後來口蹄疫、禽流感，無一不是源自中國。中國甚至在自己國內，也曾隔絕河南的一個愛滋村鎮，任其人民自生自滅；日本產經新聞在兩週前，還揭露中國在文化大革命期間，對「失腳幹部」（被整肅垮台的共黨幹部）斷絕其醫療照顧。產經新聞在結語中便極力敦促日本政府，必須在這次WHA中支持台灣，畢竟台日是近鄰，兩國人民來往密切，應該建立起共同的傳染疾病防護網，如最近的麻疹，或更嚴重的，是在此非洲伊波拉病毒擴散的危險期。

然而，國際間因中國的政治阻擾，致使無法分享到台灣醫療和國民健康保險的成功經驗，才是普世間醫療網真正的損失。台灣確有足夠的資格，有尊嚴地參與WHO，用以貢獻我們的醫學與公共衛生的智慧與成果，而不應該像馬前政府那樣，躲在中國的鼠蹊部下，被夾帶進去大會當觀察員。健康醫療是人類共享的普世價值，中國對我們橫加阻撓打壓，本質上，就是與台灣兩千三百五十萬人民的健康為敵，習大大成了台獨的最有力的推手；「兩岸一家親」在此更成了最為荒謬和最令人作嘔的字眼！

行善是人性正向的能量，應廣為人知。先前，行政院根據實例拍攝的宣傳短片「WHO cares? Taiwan cares!」／「誰（世衛組織）關懷？台灣關懷！」記述著台灣醫護人員，治癒一個熱帶地區小女孩，讓她得以重生的經過，故事深深地感動著世人（https://www.youtube.com/watch?v=UeJxj4vhwUw）。

台灣被政治排斥在世衛組織之外，但台灣卻發願，不遺漏任何需要救助的人（Leave no one behind!）。

撒旦作惡，卻反而常使人間得到救贖。中國以政治手段干擾世界醫療事務，台灣卻因救助第三世界，意外找到宣揚人道精神的國際舞台。中國透過世衛組織，雙手勒住台灣的脖子，但台灣的醫療人員，揹著政治苦難的十字架，卻依然一手拿著聽筒，一手持著針劑，奮力救助了偏遠國家無以計數的病患和孩童。這就是台灣做為一個海洋國家、地球村的一員，懷抱著史懷哲的精神，航向全世界的偉大情操，一個縱使在地動天搖中，也永不下架的台灣大愛與人道的堅持。