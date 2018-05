自由共和國》吳誠文／體改與台灣棒球運動發展的轉機

全國大專院校軟式棒球聯賽日前開幕戰由東華出戰世新,能踏上職棒球場圓了許多人的夢。(資料照,記者郭羿婕攝)

吳誠文/清大特聘講座教授兼全國大專院校軟式棒球推展協會執行長

棒球據稱在一八三○年代發源於美國,如今早已是美國人生活的一部分。運動是美國文化非常重要的一環,而「人人運動;終身運動!(Sport for all; play for life!)」也一直是美國政府與民間長久的共識,它不只是口號,而是所有人認為理所當然,身體力行的。因此,美國家庭把培養小孩子終身運動的習慣當成自己的責任,所以雖然美國小學普遍沒有運動校隊,但取而代之的是社區的運動組織(聯盟、俱樂部等)蓬勃發展,良性競爭,政府也在法令誘因上面引導鼓勵社區運動的發展及商業模式的推動,形成互利的運動產業生態系。

有別於台灣只有少數重點棒球學校培養棒球隊員,美國大多數男孩子及許多女孩子從小接觸社區聯盟的棒球運動,因此棒球自然成為所有人一輩子熟悉的運動項目,持續從事棒球運動的人口接近一千五百萬人,佔總人口數比率約四.五%。日本持續從事棒球運動的人口接近六百萬人,佔總人口數比率也是約四.五%,主因是安全而適合全年齡層的軟式棒球非常風行。至於台灣,雖然潛在棒球人口不少,但實際上持續從事棒球運動的人口比率依球場數量估計恐怕不到○.五%,與「國球」應有的風行度與影響力有相當大的距離。雖然台灣職棒開打已近三十年,但是棒球人口不增反減,打球的小孩越來越少,是棒球水準提升的一大障礙。體育是學校教育重要的一環,但是要達成「全民體育」,激勵全體國民養成一輩子運動的習慣以培養國民健全體魄則是相當艱難的任務。在美國與日本,棒球不只是一項運動,也是龐大的產業,因為政府善用其公權力引導民間投入,在法規及產業、社區發展規劃與獎勵措施上鼓勵球場設置、賽事舉辦、人員(球員、教練、裁判、賽務等)養成等,甚至引導獎勵運動及周邊產業發展成健康的經濟體系,除了更容易達成全民運動的目標外,運動員素質及競技水準也因此有效提升,值得借鏡。

二○一七年可以說是台灣棒球慘淡的一年,世界棒球經典賽中華隊預賽對戰以色列、荷蘭與南韓,三戰皆墨,慘遭淘汰;接著世大運棒球賽表現也荒腔走板,毫無訓練精良的隊形,深深打擊球迷的信心;然後是十一月的亞洲職棒冠軍爭霸賽,中華隊連輸南韓及日本,最先被淘汰。已經演過無數次的戲碼又再度上演,互相檢討指責的聲浪四起。政府高層大張旗鼓地要進行體育改革(體改),但是民眾感受是一如往昔的雷聲大雨點小,因為主管官署與協會皆積習難改。大家都知道隨著光陰慢慢消逝,一切又會恢復原狀,等著另一批新官迎接下一波春雷。雖然號稱修了「國民體育法」(這個法的名稱就有問題),也進行了各單項體育協會的改選,但是只要有權有錢,選舉很容易操作,所以多數協會理事長寶座仍然握在權貴之手,不但民眾反應不佳,更加深了運動員的失望與憤慨,因為所謂體育經費倍增的政策支票,到頭來可能只是肥了依此為生的同一批人,實在是不如不做。也許政府立意良善,但是施政膚淺,方法錯誤,結果就是改不了既有文化與沉痾,適得其反。雖然如此,也不能只是苛責官署與協會,政府高層的改變才是重點。全世界運動強國推展運動只有兩種方式,極權方式或民主方式。極權國家當然使用極權方式,以競技奪牌、宣揚國威為目標,從頭至尾由政府主導,包括選才、育才、組隊、培訓、參賽、獎勵、就業等。民主國家應該使用民主方式,以全民運動、增強國民體魄為主要施政目標,由政府制定政策(例如運動推展獎補助條例、社區運動發展條例、運動相關產業發展條例等)引導鼓勵民間投入,每一個環節都有商業發展模式配合,同時讓人民體會到運動的價值無限;多數國民參與運動的結果,自然而然會提升運動競技的水準,同時發展出多元經濟,產生正向循環。民主國家如果使用(半)集權方式,不管是運動或教育,都注定會弊案叢生,且限制其發展,難以達到世界一流。

政府既然有心進行體改,我們覺得應該改變施政方法以竟其功,畢竟台灣已從專制集權走向自由民主。我們以大家口中的國球為例,提出振興棒球運動的建言。本會理事長、職棒之父洪騰勝董事長熱愛棒球且身體力行,刻正積極建造台灣棒球名人堂永久會館及發展軟式棒球運動,期望軟式棒球運動能成為全民運動的一個標竿。他創立「全國大專院校軟式棒球推展協會」,從大專院校軟式棒球聯賽開始,未來更規劃成立社會企業,希望逐步發展成全國各角落都看得到、適合各年齡層的社會與社區軟式棒球運動,與政府的全民運動施政及現有的硬式棒球組織相輔相成。基於軟式棒球的安全性與親民性,又不失硬式棒球技術與競技的精彩性,推展軟式棒球運動及發展相關的運動經濟體系可望彌補棒球成為國球尚缺乏的一塊拼圖,對於健全國民體魄,輔助精英式的硬式棒球運動,提升國家整體棒球水準極具正面意義。

第一屆全國大專院校軟式棒球聯賽已於四月十四日在台北天母球場開幕,預計七月一日將於高雄澄清湖球場舉行閉幕典禮。洪理事長去年親自拜訪了全國三十個大專院校高層以爭取認同支持,贊助各校代表隊軟式棒球、球棒與護具,安排教練指導訓練各隊,租借職棒等級的專業比賽場地(感謝各市政府主管單位及球場管理單位支持協助),安排熱身賽,舉辦裁判、記錄、轉播、場務等人員的培訓等等,獲得全國學校及學生熱烈響應,共有一百一十五支球隊報名參賽。本聯賽已激起了全國大專院校對於軟式棒球的認識與熱忱,學生熱烈的響應也驗證了我們對潛在棒球人口的期待是合理的,然而球場嚴重不足的問題卻是現階段棒球運動推展最大的障礙,亟須政府與民間共同努力解決。

為了協助政府有效推展棒球運動,吸引民間投入以解決軟式棒球訓練及比賽球場不足的問題,我們建請中央政府能制定相關政策,並責成各級政府據以施政:

一、簡易球場設置與營運為軟式棒球全面推展之成功關鍵,對於健全國民體魄,輔助硬式棒球運動,提升國家整體棒球水準極具正面意義。茲因軟式棒球訓練及比賽球場嚴重不足,建請政府制定「獎勵民間參與軟式棒球簡易球場設置與營運」之相關辦法。

二、搭配軟式棒球簡易球場之建設,建請政府制定「獎勵民間參與軟式棒球隊組隊參賽與舉辦及贊助賽事」之相關辦法。

目前固定補助特定、無競爭性的單項運動協會,並賦予國家代表隊組隊、選訓、參賽、獎補助等莫大權利的作法偏向極權方式。台灣已貴為民主國家,政府應該逐漸轉為使用民主方式,以全民運動、增強國民體魄為主要施政目標,由政府制定政策引導鼓勵民間投入,各環節配合商業模式的發展,讓人民體會到運動的價值無限,如此方能與台灣民主化的社會發展相輔相成,事半功倍。