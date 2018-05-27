自由廣場》學非所用 才是問題

◎ 黃瑞培

拜讀日前自由廣場投書「薪資低落 派遣才是問題」、「搶救流浪博士 解決根本問題」等文，前文認為派遣人力增加是薪資低落的首要問題，後文反映大學教師失業的問題，亟盼政府加以正視。

然而，這些「低薪」、「失業」問題的背後，派遣人力增加、博士失業只是表徵，問題的根本原因，則是學非所用，造成人才浪費的結果！

現行的派遣人力，通常只侷限於高替代性的低專業工作，自難獲得高薪；而擁有博士學位卻成為失業人口，則是學用落差所致。若所學專業符合人力市場需求，當可於業界發展，甚至大放異彩，何必拘泥於教職，又怎會淪為流浪教師？

所以，「非典型勞動」型態並非低薪的始作俑者，如果為了追求「同工同酬」而加薪，或讓博士們都有教職可做，卻忽視根本問題，不去檢討專業養成教育，恐非社會之福。

舉例而言，每逢各縣市政府環保清潔隊員招考，總吸引大批人報考，可是盱衡國內卻無清潔相關系所；反觀有些系所（如：中藥資源、植物病理等），雖有專業養成教育，卻無相關證照可報考，畢業後反而從事無關專業的工作。

如何弭平教育與職場需求的落差，讓莘莘學子不須虛擲青春？如何建構一個公平競爭的機制，讓各行各業都能發揮其專業價值？讓用心努力的人獲得更好的報酬，遠比雨露均霑地調漲薪資來得重要且長遠！

（作者為高階醫管師，台南市民）