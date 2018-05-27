自由廣場》「精神衛生法」呢？

◎ 沈政男

兩年多前，內湖小燈泡命案發生後，蔡英文曾說，「不會讓小燈泡白白犧牲，社會安全網破洞會補起來」，衛福部也說將會修正「精神衛生法」的強制治療條款，但兩年多過去，「精神衛生法」修正在哪裡？社會安全網依然破了個大洞，才會發生台中牙醫被賴姓嫌犯殺死的悲劇。

為什麼發生小燈泡命案？因為王姓嫌犯早已罹患精神病，家屬送醫後卻不願住院，而醫院也沒有啟動強制住院，因為「精神衛生法」的強制住院條款太過嚴苛繁瑣，於是王姓嫌犯回到社區後沒有接受任何精神醫療，而家屬也對送醫不再期待，終至病情惡化到衍生怪異妄想而殺人。

再看看最近的牙醫命案。台中市衛生局說，「賴姓凶嫌是列管的精神病患，每半年訪視一次，但近兩年因家屬說已停藥，且出國，故改為電話訪視，而電話中聽起來情緒穩定。」試問，如果當初衛生局堅持繼續追蹤病患本人，並確認病情與服藥狀況，是否就能避免此一憾事？為什麼當家屬認為可以停藥，以及隨便編個出國的理由，衛生局也就不再堅持看到本人？因為家屬如果不能配合家訪，衛生局根本沒轍。何以致之？「精神衛生法」本有強制社區治療的規定，也就是對於賴姓嫌犯這樣的精神病患，如有必要可到府強制給藥，但台灣的強制社區治療至今聊備一格，根本沒有落實。

當初制定強制社區治療辦法的用意，乃為了讓未達強制住院門檻，但需要治療的精神病患，在家中持續接受治療，如此一來，既可避免侵害人權的疑慮，又能兼顧病患的醫療需求。然而事實證明，當初的修法意旨根本陳義過高，九年來強制住院人數少了幾千人，但強制社區治療人數至今仍是寥寥可數。那些需要但拒絕治療的精神病患，沒被強制住院，也沒接受強制社區治療，後果就是內湖小燈泡與台中牙醫這類命案一再發生。

既然衛生局要追蹤列管精神病患，就要確實看到本人，而如果家屬拒絕，就應告知主治醫師，評估是否將病患列為嚴重病人，並啟動強制社區治療。這類事件一再發生，代表台灣精神醫療的破洞根本還沒補起來，衛福部必須加快修法的腳步。

（作者為老年精神科醫師，台中市民）