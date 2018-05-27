自由廣場》蘇起們，就是輸不起！

◎ 陳安

蘇起是「九二共識」的發明人，這個名詞已經被證明是一個騙局，但至今仍被中國統戰部門專用，用來空手套白狼。蘇起也擔任過馬英九的國安會秘書長，這個職位參贊機要，堪稱是總統的軍機大臣。自從國民黨政權被選民唾棄後，這些政客就成天唱衰台灣，和中共裡應外合恐嚇台灣人民。

蘇起以台北論壇董事長的身分，五月率團赴北京交流，回來以後又故技重施，他以轉述北京學者的談話為名，說蔡總統如果持續將中國「向外推出去」，並用恐嚇手段阻止台生、台商赴中發展，中共將考慮發給台灣民眾中國身分證。

這真是打人喊救人的標準流氓行為，自從「三十一條」出台以來，只見中國文攻武嚇升級，軍機日日擾台，台灣何曾有任何挑釁動作？又何曾迫害台生、台商？

一些親中媒體使勁為匪宣傳，把「三十一條」形容成莫大的恩澤，事實是這樣嗎？

就以部分媒體鼓吹的高中生赴中升學潮而言，中方以滿分七十五分的最優等級七十三分對台生招手，許多台籍資優生仍在面試階段被北大清大淘汰，可見這個政策只是基於統戰需要的宣傳噱頭。

至於赴中就業，更是一個吹牛皮的海市蜃樓，從二○一六年起，中國大學畢業生的起薪就大幅下滑至四○一四人民幣，約當台幣的十八Ｋ，對廿二Ｋ的台生有多少吸引力？何況，中國每年有七九五萬畢業生湧入就業市場，中共每年必須創造一五○○萬個新增就業機會，才能擺平社會日增的矛盾，僧多粥少，又能供養多少台灣社會新鮮人？

高薪挖角的特例不是沒有，但都是針對別有用心的策略性高階人才，想要大撈人民幣，先請自問，你是不是那種咖？

對蘇起們、管爺們來說，也許是，因為他們具有統戰的剩餘價值，比起到非洲重金挖牆角，便宜多了。

蘇起在李登輝時代參與「兩個論」，到了馬英九時代又炮製了「九二共識」，冰火兩極，左右逢源，比起馮道也不遜色。

一個曾經位至國安會秘書長的大咖，太太曾在中國賣蔬果機，不無貪圖「嗟來食」的嫌疑。現在又以不實指控扯政府的後腿，究竟是何居心？

不管是退將、江宜樺還是「蘇起們」，最大的特徵就是「輸不起」，丟掉權力就滿懷怨懟，拚命報復扯後腿。（作者為資深新聞從業人員，新北市民）