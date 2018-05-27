自由廣場》連潘基文也曾低頭的法律籌碼

◎ 雲程

這兩年，中國打壓台灣力道越來越強。除實質上毫無影響的「斷交」外，還逼迫外國企業網站將台灣列為「中國的一省」。最新發展是，蘇起還傳北京要發中國身分證給台灣住民，使之隸屬中國籍。外交部至今毫無作為，但愛台灣的外國記者寇謐將（Jean-Michel Cole）提醒：不只中國有國內法，其他國家也有自己的國內法；台灣可援引消費者保護法等，以司法工具反擊。

越來越強的打壓力道，在藍營眼中乃小英政府不承認「一中原則」所致，接受的馬英九就無此遭遇。這種以管窺天、磕頭至上的政爭語言，實不足為訓。

中國之強要台灣，不僅與民族主義無關，也非「一中」議題，而是戰略選擇：取得第一島鏈樞紐台灣後，解放軍便可解開宮古水道與巴士海峽之羈絆，得以自由進入一、二島鏈間廣闊水域，從而鎮嚇日本、威逼美軍。高舉民族主義，只是中國最省成本的世界輿論戰而已。

回憶二○○七年三月，時任聯合國秘書長潘基文在信件中說「二七五八號決議已經確認台灣是中國的一部分」，引起美、加、英與其他歐洲國家抗議，連日本都表明：事實並非如此。

美國當時提出《美國對台灣之立場說帖》（U.S. Non-Paper on the Status of Taiwan），其中不止表達了政策姿態：「對台灣地位問題不採取立場」、「台灣地位應以台海兩岸人民均滿意之方式和平解決…，我方不對台灣做政治界定（第九點）」；卻更表達歷史與法理事實，即所謂台灣是中國的一省一事，「並非包括美國在內之聯合國會員國所普遍持有之主張（第五點）」、「二七五八號決議並未提及中國對台灣擁有主權之主張（第六點）」，及「若聯合國秘書處堅持視台灣為中華人民共和國之一部分，或使用隱含台灣為此地位之用詞，美國將不得不以國家身分與此一立場劃清界線（第九點）」。

結論是「台灣本非中國土，台人自非中國民」，各國出手後，潘基文更承認錯誤，矢言不再犯。

中國拿潘基文曾致歉的錯誤內容，逼各國民間企業接受，反擊豈不容易。外交部為何輕易放棄能有效反擊中國的法律籌碼？難道是私心：只要台灣與中國的瓜葛存在一天，外交官們遇事就可推責中國，繼續領高薪不做事？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）