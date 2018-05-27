自由廣場》姚呂相爭 應比照吳秉叡條款

◎ 陳啟文

民進黨已決定與柯文哲分道揚鑣，自行提名台北市長參選人，但報載，被外界認為可以打敗柯及國民黨的強棒賴清德及陳菊，都沒有意願接受徵召，最後可能由積極爭取提名的姚文智與呂秀蓮協調或由民調決定人選。

筆者認為，既然執政的民進黨決定自行提名，就要有全力一搏的準備，不能只因為不想與柯文哲合作，就為了提名而提名。

依目前多項民調顯示，無論是姚文智或呂秀蓮代表民進黨參選，均與柯文哲及國民黨的丁守中有一段差距。易言之，由兩人中一人參選，可否守住基本盤，找回原來的支持者，恐怕是個大問號。

為了避免黨提名人被邊緣化或發生棄保效應，民進黨最後若由姚呂擇一出馬，應比照新北市長初選，有意參選的立委吳秉叡因民調始終無法突破門檻，不得不割愛，姚呂民調若未突破門檻，應該強迫徵召有勝選希望的強棒出來競選，才不會辜負支持者的殷切期望。

（作者任職文教機構，新北市民）

「大綠」選才票更多

◎ 李文能

看了「台北市長候選人電視政見發表會」，老實說感受不到姚文智的領袖「魅力」；至於呂秀蓮，她挺管在先、批菊在後的談話，也早就讓人…！身為選民，絕不支持民進黨繼續與柯文哲合作，他的能力不足、人和失調；但是民進黨難道就沒有更有贏面的人出來參選？如果沒有，蔡主席要不要考慮把初選範圍擴大到整個「綠營」？例如把時代力量的林昶佐納入民調，甚至若台聯黨、基進黨等台派政黨有意推人，也可一併民調，用「大綠」來決定台北市長候選人，選票的餅才會做大！

（作者為貿易業者，台北市民）

市長？總統？

◎ 張惠和

對於魏千峯律師投書「不選總統幹嘛選首都市長？」筆者有些感想。其實台北市長從郝龍斌之後，就未必跟總統有關了。

郝龍斌當了兩任台北市長，之後不要說選總統，連在基隆市選立委都落選。而下一屆國民黨提名的丁守中，他有可能選總統嗎？至於柯文哲是否能連任市長則在未定之天，有人說他現在當選機率等於零，而如果柯不能連任，要選總統根本是連門都沒有。

民進黨的姚文智或呂秀蓮難道就不強嗎？這次台北市長選舉，只要綠營支持者歸隊，誰說民進黨不可能贏？況且姚文智和呂秀蓮的條件有哪一點輸給丁守中？只要獲得提名又有民進黨大咖的加持，相信情況會如倒吃甘蔗越來越好。

（作者為退休公務員，新北市民）