自由廣場》從開台內海到第一高峰 兼談國家綠道令人期待

◎ 吳茂成

走路認識台灣之美，從台江國家公園，沿著山海圳綠道、曾文溪溯源，直抵玉山…這不是夢，而是台江大廟興學師生去年的台灣國家綠道倡議行動，從塔塔加、鹿林山禮敬山神之後，順著曾文溪沿岸的特富野古道、達邦、里加產業道路，到達娜伊谷、曾文水庫、烏山頭水庫，走回山海圳綠道，抵南科史前館、台史館、海尾朝皇宮。從開台內海到東亞第一高峰，串連兩座國家公園、博物館、水庫，三座國家風景區、鄒族、西拉雅、台江三大文化園。

台南市安南區古稱台江，社大台江分校、海尾朝皇宮推動大廟興學十年，致力實踐大道公「保境護生」精神，結合台南市政府等公私單位，營造台江山海圳綠道，從自家社區，種樹築道，整治河川污染，營造綠廊，保育國土，企圖縫合日益破碎的台灣文化及生態環境。

台江山海圳綠道，起於2006年夏天，台南市小台江河流讀書會發起搶救嘉南大圳公聽會，學生把暑假踏查家鄉河川的公害問題，彙整成一頁頁簡報，為河川發聲…向官員及民代提問！

接著的十二年，年年策辦《台江水日》─愛鄉護水行動，台江分校每學期規劃台江流域學習方案，陪伴孩子進行流域專題研究…

十二年來，台江鄉親共同討論、參與守護河川行動，從在地營造公共領域，培育積極公民，呼籲政府，種樹築道，整治河川污染，從現在改變未來，創美好於百年之願。

珍古德博士及千里步道倡議者黃武雄老師，也特別在2016年來台江，給青年學子鼓勵，支持台灣山海圳國家綠道運動。

近日欣聞行政院核定國家綠道計畫，結合千里步道運動，鼓勵青年人重回土地，以綠道環境保育，做為地方創生的綠色基盤！

我們希望，國土保育、文化保存的願景生活化，化為環村／社區綠道，共構成國家綠道網絡，化為一條有綠蔭散步的台灣文化路徑，連結社區公園、水圳溼地、河川山林、村落信仰中心、文化節慶，通往學校、博物館、醫院、菜市場、社區書店…直抵自家門口，縫補斷裂的台灣生態與歷史文化地景，成為地方創生的綠色基盤。

好環境是地方創生的基礎，乾淨的水與土，更是農漁業的命脈，經由環村綠道的營造，文化的朝聖之路，玉山登山口起點，就在你我的家門前，厚植青年人重回家鄉創業的環境資本，以綠道做為開店的最美裝潢，五十年後的台灣囡仔，可以沿著綠道走路上學，陪著阿嬤到菜市場，到村廟上香祈福，可以走路到國家公園、博物館、社區書店，走累了，可以坐在開滿紫色小花的老楝樹下，聞著花香，吹著風，讓細碎的陽光，照亮每一頁的故事，綠水相伴，直到黃昏走回家。

這是吾人推動台灣國家綠道，保境護生之願，再六年即是開台四百年，心之所在即家鄉，身之所在即國土，美麗風景，勿須遠求，而是近身的環境守護之景，殷盼未來，高齡化社會的你我，走出門外，有綠道的林蔭之風相伴，吹送幸福，不再是夢想，更不是口號！（作者為台南社大台江分校執行長）