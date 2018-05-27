自由廣場》屏東的美被誰忽視太久？

◎ 楊荔蓮

龍應台女士在一個專訪中讚嘆大武山和隨處的森林以及所有的果園，就是她的戲劇院、音樂廳和電影院，她說她就在一個熱帶博物館裡。然後她感慨地說，屏東的美被忽視太久太久。(https://club.commonhealth.com.tw/article/1251)

屏東的美究竟被「誰」忽視太久太久？龍女士這個不完整的句子裡缺少的代名詞究竟是指誰？

性情樸實的屏東人或許沒有龍女士的八斗之才，所以無法出口成章，所以無法妙筆生花，他們對「大武山」和「隨處的森林」和「所有的果園」可能也沒有像龍女士一樣有「戲劇院」、「音樂廳」和「電影院」的聯想，他們可能也從來沒有想過，原來他們是住在一個「熱帶博物館」裡，對他們來說，這一切都很自然。大自然建構他們的生活，他們屬於大自然，因為彼此相屬，所以沒有必要大肆喧嚷；因為這是世世代代的安身之地，所以不必敲鑼打鼓。

「家鄉」對龍女士來說，從來是一個困難的課題。也許，看過「大江大海」的人很難認定「邊陲」的彈丸之地就是家鄉，雖然這裡就是出生和長大的地方。龍女士在專訪中對家鄉的定義雖然十分令人費解，她說家鄉就是這種「輕輕的時刻」，但是，無論「輕輕」或是「重重」，只要龍女士在屏東真心誠實有家鄉的感覺，而不是為了作秀一回，那麼，都教人為她高興。

屏東的美的確被龍女士忽視太久太久了。大山森林和果園的美，是具體的，尚且顯而易見；至於關於人的、文化的、歷史的美，則是抽象的，不僅牽涉到詮釋的方法和內容，更是和一個人的意識形態息息相關。也許哪一天，當龍女士在台灣任何一個角落，不管做什麼，都不再大張旗鼓，也不會焦慮不安；反而能夠一個人安靜地欣賞風景，並且放心地、安心地生活。如果真能如此，那麼，她一定還會看到台灣的美。

（作者為德國台僑，屏東人）