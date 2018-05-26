自由廣場》趕快丟掉中國包袱

◎ 林青昭

友邦承認北京才是代表全中國的政府，是國際社會應有的常識。「國家承認」和「政府承認」最大的不同就是，前者是不可以撤銷，而後者則反之。目前和中華民國建交的邦交國之間，是屬於可以撤銷的「政府承認」。由於中華民國體制延續一個中國「漢賊不兩立」的外交政策，至今依然和對岸的中華人民共和國在爭取各國的「政府承認」，也就是延續一中之下的法統之爭。中華民國的外交部要求邦交國承認，中華民國在台灣才是代表全中國的合法政府，台灣總統是十幾億中國人的國家元首。

自一九七一年以來，由於擔心「政府承認」隨時可能被撤銷，因此在台灣的中華民國，每年必須編列超過五百億的龐大預算，以維繫和各國的邦交，也就是所謂的「金錢外交」。但是近來已經無法維持代表全中國的假象，陸續的邦交國斷交及外交困境事件，是因為各國依據國際社會應有的常識，承認北京的中華人民共和國，才是中國的合法政府。

台灣官民不應該輕忽「主動」、「被動」的法理上意義。代表台灣對國際窗口的外交部，應該展現台灣要成為獨立國家的意志，積極主動終止和所有邦交國在一個中國之下所建立的「外交關係」。無論是中國國民黨或是民進黨，長久以來代表台灣的為政者，對台灣的國際法定位發展政策上，都是延續一個中國「漢賊不兩立」的外交政策。

對此台灣人民的「默認」、為政者「未持續」積極主張台灣的國家性，總是於事件發生後「被動」地譴責中國蠻橫作為等，都無法顯示台灣人建國的決心和意志，當然也無法看到台灣當局順應民意的積極作為。換句話說，從國際各國的立場，都無法正確解讀台灣人民和為政者，真心誠意想成為國際法人的「主動性」意志，這也可以說明，為何各國至今無法以「被動」的第三者立場，支持台灣獨立建國的主要原因。

遲遲無法誠實面對中華民國的法定位真相、台灣所有的主權議題，只會讓台灣逐漸香港化。使所有台灣人和世代子孫，因為這一代台灣人「默認」為政者延續一個中國憲法與「漢賊不兩立」的外交政策，而成為唯一也是最大的受害者。必然陸續發生的邦交國斷交及外交困境事件，也同時考驗台灣當局和台灣人民應變的智慧。

（作者為台灣憲法學會副秘書長）