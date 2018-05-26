自由廣場》台灣可以更有自信

◎ 林修正

「七十三級分只是面試線，北京清華刷掉近半台灣頂標生」，這則新聞的用意在強調台生往中國跑的趨勢越來越強，也要講北大、清華怎樣的程度高。

頂級學校所享有的資源經常遠超過國內其他學校，台大這樣，中國的北京大學、清華大學更是如此。更且這樣的大學是落後國家往上爬、底層人民往上爬的登龍快徑，更需要珍惜。中國犧牲自己人民，釋放那麼好的資源給台灣，有甚麼好怕的？

假如美國能考上哈佛、耶魯、史丹佛的高中生，都搶去英國要入讀牛津、劍橋與倫敦大學。英國國民及高中生早就出來跳腳、抗議。儘管牛津、劍橋是私立大學，他們也一樣。理由無他，因為教育資源有限，好學校都給外國人讀了，那本國人讀什麼呢？不僅英國，這種現象發生在任何一個民主國家，國民都會出來抗議。為什麼中國政府拿珍貴的教育資源來統戰，中國人不會出來抗議？因為中國是個專制國家，人民根本沒有抗議的權利，甚至沒有抗議的意識。

以往台灣在戒嚴時代，對港澳僑生的入學、學雜費優待，讓當時的台灣學子憤恨不已。但你能夠怎麼樣？權力在國民黨手中，敢批評就抓你去關。甚至被國民黨教育成：這些人到台灣來接受教育，是心向祖國，我們要歡迎他們。至於他們會在哪裡發展，那是他個人的事情。以往的僑生不也是這樣？能因此說僑生的母國在危機中？過去的歷史證明不是這樣。

查今年高中，學生成績在七十級分以上，人數最多的前廿五所學校，共有二三七四名。而且年年都有這麼多傑出的人才，我們怕甚麼呢？

（作者為中州科技大學副教授）