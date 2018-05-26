自由廣場》何必迷信三千萬的LOVE

◎ 呂清夫

一○一大樓的「LOVE」雕塑作者印第安納謝世了，想起十二年前這件作品立起來的時候，我很有意見，如果我能投票，我會投反對票，可惜在三審三級制中，我只是上級委員，只能看看程序合不合法。這一方面是因為它太貴了，高達三千萬元，一方面因為它太舊了，它的流行是在五十年前。如果錢太多的話，買了這一件也不錯，表示別的國家有我們也有。只是其他國家擁有這件作品的時候，多是作者當紅的時期，看他的作品比較有感覺，現在全世界很多城市都有，大家看了會有點麻木。全世界大概只有一個城市例外，那就是巴黎！因為巴黎戶外找不到這件作品！

巴黎人就是不信邪，最近有一個美國大師級的藝術家傑夫昆斯要送給巴黎一件「鬱金香花束」，市長都答應了，但是一群有識之士硬是反對。原因是贈送這件作品的原始目的係為了紀念巴黎恐攻的受難者，但是作者要求放的地點並非恐攻的發生地，而是巴黎觀光客匯集的東京宮附近，大家擔心這件作品體積很大，高達四層樓，會遮蔽其他建築與景觀，而巴黎鐵塔就在對岸。所以市長又提供其他兩個地方給作者挑，但被作者悍然拒絕。讓大家覺得作者是否別有居心，想利用巴黎來得到加持。作者僅提供設計圖，後續的三五○萬歐元（超過一億台幣）經費都要由市民買單。

本來人生短藝術長，作品太舊沒啥不好，蒙娜麗莎也很舊，一樣是傑作。只是「LOVE」雕塑性質並不一樣，作者原來是先為博物館設計一張聖誕卡，後來又利用同樣圖案設計郵票，結果都大為成功，原因是設計的時間點在越戰期間，大家對於「愛」與和平特別有感覺。作者於是再將之發展成雕塑，也一樣成功，只是作者除了複製之外又把作品的顏色、字母做種種的改造，連西班牙文、西伯來文都出來了，遂引起批評界的撻伐，說他恬不知恥，過量複製與改造，作者也因此隱居起來。

這件作品設計性很強，感覺不到近代藝術的質感，也看不到當代藝術的叛逆，同樣的手法如果請廣告公司來做也未必做不出來，經費更不須如此之高。但是世人往往相信名家或大師，大師固然有人大器晚成，也有老番癲，畢卡索晚年就被說成紙老虎，就因為作品多在改造歷史名畫，已經失去了原創性。

但是評委如果不夠細心，仍舊難免迷信，高鐵左營站有一件廢物藝術，造價約一千五百萬元，用的廢物全是台鐵倉庫裡的舊號誌燈、舊柵欄之類，但因作者是法國名家阿曼，所以被另眼看待，那一次我剛好是評委，我就事論事投了反對票，但是在多數決的程序上，這件作品還是獲得了通過。我反對的原因之一是作者投標時還健在，得標以後人就往生了，所以要由助手完成。我擔心品質不保而投了反對票。名家名家，多少浪費假汝之名以行！

（作者為大學教授）