自由廣場》彭明敏 管中閔 台大價值

◎ 吳鳴聲

近日若干台大教授私下串聯，想要邀請管中閔教授前來台大畢業典禮致詞，分享自己愈挫愈勇的人生經歷。若說，管中閔教授是要去部分科系小畢典致詞，本人絕對不予反對。但是，若說是要參加全校畢典，是要在眾多媒體與畢業生和家長面前，分享自己怎麼不迴避地兼任台灣大獨董再跟台灣大副董裡應外合選上台大校長嗎？做為今年將出席台大畢業典禮的學生，看到網上有台大校友建議應該邀請前台大政治系教授彭明敏先生致詞，本人非常贊成，應藉此機會導正視聽，讓即將畢業的學生知道，什麼才叫做真正的政治介入校園！

彭明敏教授，本為台大的明星學者，以卅八歲之齡當選台大政治系主任兼教授，被國民黨重點栽培，先後當選第一屆十大傑出青年（同屆當選人包括錢復先生）、聯合國中華民國代表團顧問、國家講座教授，在台大是明星教授，連已故大法官吳庚都曾是其學生。但是，當國民黨加諸於他的頭銜越多，他越是感到不安，終其一身拒絕加入國民黨，更曾婉拒當年的情報頭子蔣經國接見，因而觸怒當局。

許多人都回憶說，若是彭明敏當年加入國民黨，以他明星學者的身分，加上國民黨有意培養台籍樣板菁英，搞不好他比李登輝出頭要早。但因為彭明敏親歷過二二八事件，自己的父親曾在事件中遭凌虐，因而讓他始終對國民黨政權抱持不安與不滿。終於，他選擇在人生最輝煌的階段，與兩位台大法律系畢業生魏廷朝、謝聰敏一起起草《台灣人民自救宣言》，結果還未正式發表，便遭當局逮捕，判刑八年。日前彭明敏才在自由時報投書表示，一九六四年自己起草這份宣言而被逮捕時，可曾有過任何一位台大教授說政府不應該介入校園？這種明顯是屬於言論自由範疇的東西，竟被台大開除教職，即便民主化之後，台大可曾還給彭教授公道？有沒有針對配合國民黨當局政治壓力，開除彭明敏教職有過一次道歉呢？

若台大畢典最後真要演出管教授的「校長當不成」牢騷致詞大戲，那建請台大校方一併邀請彭教授致詞。相信以台大學生的智慧，必能判斷出誰是真正政治下的受害者。

（作者為台大學生）