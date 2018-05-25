社論》布吉納法索 象徵與實質

這次世界衛生大會，美日加紐德澳等國與十七友邦發言挺台，美國衛生部長乃至國務院助卿層級官員也與我衛生部長雙邊會談。其中，沒有為台發聲的友邦布吉納法索，昨天宣布與我斷交。世界衛生大會期間，中國挖走我邦交國，比起不承認「同屬一中」便沒有「中華台北觀察員」，中國對台灣的外交戰似乎已經殺紅眼了。有人竟稱，這是小英政府拒絕「九二共識」有以致之，究其實際這卻是中國對中華民國與台灣的「雙殺」，朝野如果槍口朝內，正中北京下懷。

從國防授權法到台灣旅行法，美國主動加強與台灣的政治軍事連結，台灣一直都是維持現狀採取被動姿態。凡此，也都是中國威脅所造成的圍堵中國預言自我實現。然而，拿美國沒有辦法的中國，同時又有美中貿易戰的緊繃，於是只能拿台灣當出氣筒。不過，中國也不是一味的情緒宣洩，相反的，它明顯想要搶在美國之前，以攻擊作為防衛的種種動作，警示美台關係益趨緊密所可能導致的中國風險。國務院副助卿黃之瀚，公開訪台並與蔡英文總統同台、會晤，這種高層互動升級，正是北京要遏阻的。

兩岸僵局或緊張，首當其衝當然是台灣。所謂的武統恫嚇層出不窮，機艦繞台擾台常態化，台灣絕對不可掉以輕心，必須對「衝突邊緣」所可能產生的危機，甚至對解放軍擦槍走火、鋌而走險，做好萬全準備的國安推演。但從另一方面來看，北京操弄台海情勢緊張化，也不無襲擾川普的用意。中國南海軍事化，引起美國航行自由的軍力展示；乃至於，今年度的環太平洋海軍共同演習，美國宣布不再邀請中國海軍參加；更遑論，川金會生變，川普暗指習近平是幕後黑手。美國可以給中國製造麻煩，中國也可以其人之道還治其人，而施壓台灣正有項莊舞劍、意在沛公的作用。

習近平的中國夢，經常對外秀肌肉，但在美中貿易戰，中興、華為成為祭品，暴露了「中國製造二○二五」的致命缺陷。起初的高調嗆美，變成降低關稅、擴大採購，尋求冷卻貿易戰，不能不說是中國夢的現實挫折。於是，加強一帶一路的進擊，不斷挖美國後院的台灣友邦，南海軍事化、朝鮮半島無核化繼續糾纏美國，成為中國挑戰美國的明槍暗箭。其中，台灣雖小，地位關鍵。上個月，美國國務院公告台灣潛艦國造的「行銷核准證」。協助台灣建造潛艦，制衡中國對台軍事行動，加上台美軍事合作更為常態化，構成中國霸權崛起的眼前障礙。

對美，中國至今還有所忌憚，川普不是沒牙齒的紙老虎。對台，軍事手段，目前仍以心理戰為主；但政治、經濟方面的統戰推陳出新，基本上不致引起美國的反對，因為那些手段不如軍事動作，較無涉及美國定義的「片面改變現狀」。後者，對於蠶食台灣、抗衡美國，所需付出的成本最為低廉。萬一在北京的操弄下，台灣又出現另一個親中政權，把台灣的地緣政治砝碼往中國快速傾斜，則自由開放印太戰略出現破口，將成為美國在西太平洋的一大弱點，台海與南海連成一氣，中國的氣焰勢必更加囂張，印太地區也將更無寧日。

美中大國競逐，是台灣的國家環境。從台灣與大國之間的相對關係觀察，目前我國的邦交國確實是象徵意義大於實質意義，失去一個或增加一個對於總體形勢影響有限。中國依舊樂此不疲，還是著眼於台灣內部輿論市場的心理戰。可以想像，它還會配合台灣選舉的節奏。美國在台協會前處長司徒文曾指出：美中關係的惡化，對台灣未必是好事，因為中國會盡其所能的對付台灣，而這代表，美國和其他國家，必須加強對台灣的支持，不管是外交、軍售或強化貿易關係的方式。當前，台灣所處的情境，似乎就是這樣。布吉納法索，象徵與實質，也就是這樣。