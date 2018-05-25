◎ 姚中原

陸軍澎湖防衛指揮部混合砲兵營，日前實施一○五公釐榴彈砲的保養射擊，以驗證武器裝備維護實效與離島部隊防衛作戰能力。其中一個砲兵班，完全是由七名女性官兵組成，引起國內各界與媒體的高度矚目。

近年來，隨著性別平等意識提高、現代軍事科技日益提升，以及政府積極推廣募兵政策，我國已有愈來愈多的優秀女性加入國軍行列，從國防部高司單位至軍中基層部隊，分別擔負起保家衛國責任。

我國女性軍人總額於今年初突破兩萬大關，占全體志願役人員比率將近十四％。若與先進民主國家相比，我國女兵規模仍有極大擴展的空間。例如法國，其軍隊人數約二十萬三千人，較台灣少一萬二千人，但其女兵總數高達三萬一千名左右，占全體軍人編制的十五．五％，是全球擁有高比率女性的軍隊之一。

目前國軍除了潛艦部隊尚無法開放給女性官兵服役之外；陸、海、空三軍，不論是戰鬥部隊、戰鬥支援部隊，皆早已開放給女性官兵參與。因而，無論是女蛙人、女砲兵、女狙擊手、女排長、女連長，或是駕駛幻象兩千戰機的女飛官，皆顯示出台灣女性的優秀能力，是足以擔任各種軍事專業職務。

美國現行的軍階制度規定，只有戰時才會授予五星上將軍銜，平時四星上將是最高軍階；而目前擔任美國「北方司令部（USNORTHCOM）」指揮官、四星空軍上將的洛里羅賓遜（Lori Robinson），則是美軍戰區司令部的首位女性司令。以上實例證明，只要表現優秀，女性軍人是可賦予重要的軍事領導職務。

我國將近三百位國軍將領中，目前現役女將軍只有兩位且是少將階級。未來我國國防部如果能在「女性官兵升遷制度」、「女性官兵留營率」、「硬體環境及生活福利」等問題研究改進與增強，則我國女性官兵人數仍有增加空間；而屆時相信，台灣女性軍人的軍事專業能力，亦會持續展現並令全球刮目相看。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長）