自由廣場》台北市天網工程？

◎ 張勳慶

台北市政府在健康路試營運的四支具有人臉辨識功能，以利統計人口流量的智慧路燈系統，在官方宣布成效良好後，決定將擴大範圍到一萬二千六百支，然後再逐年擴及全市。也就是說路燈即狗仔的全民監控時代來臨了，而這也讓人聯想到中國的天網工程，對此，市府表示路燈人臉辨識的調閱和存檔這些事關個資的問題，將一律按既有法令辦理。

首先市府可能會面對一個疑問，既有天羅地網般的監視器不能去做人口流量分析嗎？還有目前不論是電腦中的資料，又或者警政系統內的檔案，都會有不肖公僕公器私用，那一旦路燈能達到人臉辨識功能，要查看或調存檔，以及存檔調走後用不到的刪除，真的有一套中立標準嗎？特別是在選舉期間，又或者是陳抗，要用到這套系統的功能，誰會相信咱們縣市政府會嚴守行政中立。

當手機都進入人臉辨識功能下，其實很快地在相關技術與網路連結下，此類產品會出現在你我生活中。不能否認若路燈有人臉辨識功能，在協尋人物及發生重大案件要迅速掌控其動向，對處在高齡化社會，詐騙集團成員亂竄，保護兒童人身安全上，是可以發揮一定效果。甚至若用在國中小學，還可當成到離校並能即時通知家長的工具。若用在車站或機場，還能防止通緝犯搶先一步脫逃。

若從這個角度去觀察未來，那人臉辨識功能的產品，將會在縣市政府大力廣設，人們也會從先前對待監視器心態一般，從抗拒到現實生活中不得不如此去接受。因為這項產品已經和支付及國民身分認證去作結合，個人信用額度夠，又或者恰公，只要秀一下臉便可。但政府防駭的功能夠強嗎？政府當了老大哥下，立法有對此一趨勢做好更周全的人權立法保障嗎？包含國賠和嚴懲不肖公務員。看來在電子產品跑得越來越快下，從國內的立法，到電子金融，再到國人是否有理性態度去面對，都是有待加強之處，但先行的還是說一不二的行政中立精神和堅持。

（作者為文字工作者）