自由廣場》中華電信可以說清楚一點

◎ 黃世澤

筆者面對來自中華電信IP那些中國垃圾網站的垃圾廣告，投書兩次後，中華電信終於做出回應。但中華電信不單拒絕調查那些IP出了什麼問題，還藉電信法規對相關問題不聞不問，令人失望。

首先，筆者怎知道深圳吉悠網絡這公司在賣用台灣IP主機的代管服務，因為筆者在中國那些賣代管主機網站，找到深圳吉悠網絡在推銷這堆台灣IP（http://blog.sina.com.cn/s/blog_d0783bdc0102x5w1.html），中華電信難道對這些IP的銷售等事情完全不知情。

而中華電信把IP租給業者，如果是租給中國業者，不應使用台灣IPv4段，因為IPv4資源珍貴，沒有理由租給中國業者，而不涉及台灣線路。但根據網路上的IP資料庫（https://db-ip.com/61.220.191.39，https://db-ip.com/211.20.8.179）都指相關IP地理位置位於台灣，這件事中華電信用租給業者就可以推得一乾二淨？

而在西方國家，都有很多賣代管主機或虛擬主機業者，但這些業者一般會用自己名義登記IP擁有人，以便澄清法律上責任，另一方面，業者一般有明確投訴渠道，涉及侵權、駭客攻擊等行為，只要提出清楚事證，業者會終止有關租戶的服務，筆者已經常用這類途徑，舉報那些以英、美等國為基地的釣魚網站，或SSH攻擊的主機，並令這些主機終止服務。中華電信祭出電訊法令後，明明責任應在自己身上，還藉電訊法令去將自己責任推得一乾二淨，連終止這類危害國安的客戶的使用權利也不敢，筆者敢問不租給中國人會帶來多少商業上的損失？這點筆者十分懷疑。

筆者希望中華電信採取果斷行動，終止不肖中國業者使用中華電信網絡，以免危及國安，而交通部亦應加強對中華電信的監管，免得中華電信的IP最終變成中國入侵台灣資訊網絡的關鍵通道，猶如特洛伊木馬一樣。

（作者是居德英籍時事評論員）