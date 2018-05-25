自由廣場》中國威脅下的可靠夥伴

◎ 張旭成

今年度的環太平洋海軍共同演習，美國將不再邀請中國海軍參加。這是強化台美軍事合作的良機，台灣如何根據美國二○一八年國防授權法案積極爭取參與？

與歐巴馬的智囊相比，川普的國安團隊更能夠認清敵友看透北京的真面目，並提出因應策略對付中共的挑戰。川普政府的中國專家認為中共政權仿效中國古代的贏秦，透過「變法」經由周恩來與鄧小平的「四個現代化」和改革開放，大幅提升中國的經濟、軍事和綜合國力，走上國富兵強及稱霸進程。近年來，中共領導階層的激進勢力質疑鄧小平九○年代「韜光養晦」戰略守勢策略已不合時宜，並聲稱美國已顯衰落和敗相，中國將超越和打敗美國成為世界的冠軍國。

中國在南海的填海造陸和亞太的霸權行徑，已引起美國各界的強烈反感及改變美國的戰略考量，促使美國政府應如何更有力地反制中國的崛起。川普政府一直密切注視一年多以來中共政權限縮台灣的外交空間與軍事威脅。因而在二○一八年國會授權法案納入提升美台軍事合作、協助台灣強化自衛軍事實力。更重要的是，川普政府二○一七年十二月發布的「國家安全策略」和二○一八年一月的「國防戰略」報告認定中國是美國首要威脅，危害美國價值和利益的「修正主義強權」，並採取反制的策略。美國對中共所發動的貿易戰即是因應中國「經濟侵略」的一環。美國並開始推動「印太戰略」聯合日、印、澳及台灣等民主國家夥伴，共同遏止中共霸權。

川普在其國安戰略中強調「以實力維護和平（Peace through Strength）」，更加重視軍事實力。他放棄前任歐巴馬政府逐年刪減軍費「自廢武功」政策，而採取增加國防預算和強軍的新政，擴張美國海軍。二○一八年國防授權法授權海軍戰艦從目前的二百七十四艘擴編到三百五十五艘，三十五萬官兵。該法案並納入幾個提升台美軍事交流和合作的條款。例如美國國防部長應在二○一八年九月前遞交雙方軍艦互訪評估報告，並支持台灣發展水下戰力，邀請台軍聯合演習，及推動雙方高層現役官員互訪。國防部亞太事務助理部長薛瑞福在任命聽證會上即表示：美台軍艦互訪符合美國的「一中政策」。

美國重視台灣在亞太的重要戰略地位，也注意到蔡英文不同於馬英九討好和扈從北京，她多次表達台灣是美國可靠的亞太區域安全夥伴，有意願對區域和平與安全扮演重要角色。因而美方國安戰略報告重申美國堅守對「台灣關係法」的承諾，在戰略上把台灣當作安全夥伴。

川普總統在二○一八年三月親自簽署「台灣旅行法」有重要政治意涵。面臨中共軍艦和軍機頻繁環繞台灣、恫嚇台灣，川普清楚表達美國不會坐視中共對台動武。

（作者為前國安會副秘書長）