自由廣場》悲情雲林「連外傘頂洲也飛了」

◎ 林文彬

報載外傘頂洲不翼而飛，已從雲林往南漂移到了嘉義，這對雲林人來講，真是得不償失。好大的一個六輕，竟然弄到人不增反減，連地也飛了！

一九九○年，雲林人舞龍舞獅迎接六輕，縣政府背書說雲林的人口數會隨著六輕就業機會的增加而增加，且將在二○一一年突破一百萬。事實上，二○一一年雲林縣人口數已下降到七十二萬人。

當時六輕說好的配套設立醫院，又隔離水道一千公尺。結果，醫院到了現在才開——比診所稍大一點；另隔離水道也縮水到只剩下一百公尺。更離譜的是，政府還花二六○億元幫六輕蓋了集集攔河堰，「搜刮」濁水溪水，不只濁水溪無水流涵養覆蓋，導致地層下陷、風吹砂塵害變本加厲，雲林人「吃飯攪沙」的噩夢更雪上加霜。且由於阻斷沙源，致外傘頂洲不斷南移，已面臨消失的命運。

按理這些環境惡化的社會成本，六輕在有龐大盈餘之際，應主動調整經營策略，發揮企業家負起社會責任的精神。而非一味想以公關應付開脫，甚至箝制質疑的聲浪。

六輕與雲林走到這步田地，而雲林作為六輕的載體，實應共同思考體制化互利互惠的方案，大家免於困擾。

舉如六輕應在地化，把總公司遷辦雲林，將盈餘、消費留在雲林；促成中央修法在地工廠中央稅收的四十％應留在當地，由當地政府納入年度預算統籌運用經建設施；六輕應自辦海水淡化廠，解除集集攔河堰截水設施，還水予溪、還地予民；加強空汙防制及經費投入；健全化學災害預防措施與救災搶險機能等。

外傘頂洲的漂移，飄散的絕對不只是雲林的大片土地，更會是雲林人一輩子吐不出來的怨氣。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長，著有〈社區營造政治學〉）