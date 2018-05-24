自由廣場》搶救流浪博士 解決根本問題

◎ 賴振昌

中國祭出對台卅一條後，招募台師（博士）動作非常積極，此次東莞學院來台搶教師更是侵門踏戶。我們除了譴責中國統戰以外，必須承認：如何增加台灣大量流浪博士的就業機會，才是根本的解決方法。建議將現有教師分三個年齡群來思考。

第一類是瀕退者，可給予優退誘因，鼓勵提早退休。一位資深教師的薪水，約可聘用一．五個新進老師，優退給付並不會增加政府負擔，而可以把工作機會讓給年輕者。且瀕退人員多有月退俸待遇，經濟壓力較小，勸退難度並不高。

第二類是四十五歲到五十五歲、具有業界經歷後進入學術界者。這類人員是最具有轉業潛力的一群，正值壯年且距離退休仍有一段時間，比較容易被業界所接受。教育部應訂定具體的輔導轉業辦法，並成立專責的媒介單位，有效地把高階人力資源注入社會各個領域。

第三類則是卅五歲到四十四歲，教學年資不到十年或流浪博士者；這類人員處境最慘，往往是各校優先裁員對象，但他們常常也是上有父母、下有幼兒，房貸還未繳清，經濟壓力最沉重的一群。教育部應設法「以工代賑」，針對年輕學者研究能力正強的特質，責令國家教育研究院速推出幾個大型研究計畫，吸納這一批失業的學者，可減少社會問題，並提升我國研究水平。

至於經費，以教育部每年二千五百億的預算規模，只要各單位檢討、杜絕浪費二％，即可挪出五十億元。若以每位資淺教授的人事及行政費一百萬元估算，就可提供五千人支出所需，不必去排擠其他經費。此大型計畫可以十年為期，因為十年後已有一批老的教授退休，配合新進博士生的供給控管，市場高階人力供過於求的現象就可舒緩。且這個計畫也不會成為無底洞，造成國家永遠的負擔。

以上建議就是將現有大學教師失業的問題，透過不同分類的群組，依其特性分別提出不同的增加年輕、流浪博士的就業機會。

一個博士失業可以說是學非所用，個人要自行承擔；可是成千上萬個博士失業，就絕對是政府的責任了！

（作者為前臺北商業大學校長、台聯立法委員）