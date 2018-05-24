自由廣場》誰說這是第一次？

16年流浪教師說話

◎ 陳慶坤

自由時報報導：中國上海與福建省上月已分別在當地舉辦大型「招台師」活動，而且還提到中國學校首度侵門踏戶在台舉辦攬（搶）才活動。這項報導正不正確？

事實是，與筆者一樣是流浪教師的朋友，他們早在二○一七年，透過台灣私立大學與中國境內大學的學術交流活動，即在台公開招募台師。據筆者所知，數十位教師已經在安徽、福建、廣州各大學任教。至於以高薪利誘，有意挖角傑出的人才應該絡繹於途！

中國大學除了校長之外，還有在大學位高權重的「書記」，這在中國大學裡是很特殊的一個領導階層，彼此權力關係非常複雜，在此不予贅述。只是，這些教師在教學的過程中，幾乎每星期都要與書記開會，書記藉此會議宣揚「一個中國，認同台灣是中國的一部分」，而且也要求背熟黨的教育思想，隨時考察抽問。

這樣的教學環境，其實不比台灣自由，但為何這些流浪教師寧可負笈離鄉背井去冒險？原因很簡單，為著「生活」而已！台灣這幾年的教育環境越來越惡劣，流浪教師的教學環境每況愈下。其原因來自下列：

一、派遣工的制度：曾幾何時，政府為解決組織縮編後的人力不足問題，開始僱用臨時約聘人員，導致企業有樣學樣，既可以減輕為員工勞退保險給付的負擔，又可以隨時解僱。這股風氣披靡，然後也波及到公私立大學，開始減少專任教師的員額改聘兼任，流浪教師於焉形成！

二、無限擴增的大學：台灣公私立大學鼎盛時期達到一六七所，不只是一縣一大學，幾乎氾濫到一鄉一大學。然隨著少子化來臨，學生人數快速減少，教師既是派遣工，流浪教師的飯碗不保！

三、廉價的教師鐘點費：近廿年沒有調整過的鐘點費，講師六五○元（前年有調，但僅止於公立大學）。若是有本事的流浪教師，一週可以兼廿六堂課，寒暑假惡性失業，換算下來平均月薪只有專任的三分之二，課卻是專任的三倍有餘。但少子化的來臨，課逐漸減少，學校姿態很高，動輒併班減課，甚至不排課，流浪教師自動失業？

十六年的流浪教師生涯，儘管高教公會時時為流浪教師請命爭取權益，但以筆者的觀察，就如勞團一樣，越是爭取勞工權益，勞工的工作條件、機會越來越差！或許是偏見，但台灣殘酷的教育環境確實如此！升等無望又低薪，這些流浪教師為何在中國召喚下絡繹於途，不言自明！

（作者為兼任助理教授，台北市民）