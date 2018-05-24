自由廣場》〈青年時評〉橋牌 外交 無國界醫院展

◎ 游沛文

橋界常云「高手不是拿一手好牌，而是打出一手好牌」，這次遠赴日內瓦舉行「無國界醫院展」，平均年齡不到三十歲的團隊們，更能體會這句話的深意。

面對中國施壓，台灣如何出牌呢？

台灣醫療持一手好牌，擁有世界稱羨的醫療技術與成就，並慷慨貢獻全球。卻因為中國的政治干預，讓我們連叫牌的機會也沒有。

過去十幾年，醫界政界前輩們前仆後繼，鋪展台灣醫療外交之路，無論在國際社會打出悲情牌，或在三角椅廣場高舉憤怒牌，試圖喚起各國關注。

歷經峰迴路轉，台灣依然在WHA會場外等著領號碼牌，被國際現實狠狠蓋牌。

於是我們思考，拿到好牌不夠，還需更精準的叫牌，將一手好牌打出去。外交原是極其細膩的工作，台灣醫療外交需要公民廣為參與，執行更多分進合擊的戰略，以突破官方政治框架。

有鑑於此，台灣一群有志青年在許多公民團體與醫界組織的協助下，於日內瓦世衛大會（WHA）期間同步策展，以台灣醫學貢獻說服國際，並且呼應WHA關注議題提出解決方案彙整為圖文並茂的《白皮書》，並將此遞交給「世衛組織（WHO）」且受到WHO媒體部採訪；也遞交給友邦史瓦濟蘭衛生部長席曼拉、聖文森衛生部長布朗、美國衛生部助理秘書長Brett P. Girlie、加拿大公衛官員Dominic Gosselin等，等於將一手好牌精準地發給世界各國。

今年友邦在WHA二對二辯論為台灣發聲的精彩演說，不幸被中國超王吃，但慶幸的是友邦的支持聲量一年比一年更高亢，國際友好組織的聲援更堅定。相信總有一天，更多公民參與的力量足以撼動世衛政治屏障。

（作者為「無國界醫院展」專案執行，https://who4tw.weebly.com）