自由廣場》從「五點落地」談國軍演訓

◎ 陸裕黎

「漢光卅四號」預演，陸軍航特部人員因跳傘發生「複合式意外」重傷住院，實屬憾事；然就整起事件觀察，該員主、副傘具張開不完全，卻仍能憑藉平素訓練「五點落地」要訣保命，實為不易，航特部各級幹部嚴謹訓練展現成果，深值推崇。

「嚴格訓練保障部隊戰力」同袍們耳熟能詳，然國軍為防少數不肖幹部踰矩越權，開設直通高層各項申訴電話。此舉雖大幅滿足基層官兵及軍屬「不平則鳴」權益，亦使得部分單位或幹部為媚俗而扭曲訓練方式，甚或為美化數據降低訓練標準，肇致部隊戰力失真；且在部分離退人員渲染軍中造假風氣，導致近期民調顯示超過六成國人不信任國軍捍衛國土戰力，遑論支持政府挹注國防戰力建構。

兩岸戰力失衡，近年對岸提升機艦繞台次數，對我威逼恫嚇之態勢更勝以往；而相較於共軍，國軍現役主輔戰裝備已稍嫌落後，且因推動全募兵制而導致兵源缺乏，似乎不堪一戰。故此，經常可見各傳媒廣邀學者專家夸夸其談，舉凡自製、抑或外購軍備以充實戰力。當然，部分主戰裝備確已逾壽限，在預算排擠下僅能以延壽或裝備提升方式維持戰力，而始終未能成功建案添置，諸如陸軍主力戰車、海軍輔戰艦艇、空軍主力戰機及電戰偵蒐等主戰裝備。然近期國際傳媒大幅報導，敘利亞防空部隊運用老舊S-200型防空飛彈迎敵，所獲戰果為可能擊傷以色列F-35型匿蹤戰機與擊落F-16型戰機；若報導為真，由此案例足資證明即便戰具科技落後，亦可由人員精良戰技彌補，進而在接敵時發揮裝備最大效能。

國軍在久訓不戰的狀況下，筆者建言，除實兵演習外，共軍不定期機艦繞台，實可作為各級指揮管制、作戰暨情監偵等單位驗證效能絕佳時機。國防部運用現有督考機制，分級訂定驗測程序和選定施測單位，一旦獲報共軍行動，測考單位派員逕赴督測，運用對岸機艦行動同時驗證督考和接戰程序。若能擇點試行，可收提升人員質素之效，並藉此機制降低任務「失慎」所衍生後續禍端之可能。

企盼國防部切勿因偶發之傷亡事件「因噎廢食」而降低訓練標準，惟有落實嚴格訓練，方能將戰力真實展現，贏得國人信任並重建國軍形象。

（作者為前空軍軍情處副處長）