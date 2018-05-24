自由廣場》讓劉政鴻「回鍋」參選又何妨？

◎ 何來美

苗栗縣前縣長劉政鴻前天揚言，現任縣長徐耀昌在一個月內若不針對財政等問題公開澄清，他不惜脫黨參選，令國民黨擔心泛藍分裂，會讓民進黨禮讓的無黨籍頭份市長徐定禎漁翁得利。

其實苗栗縣長選舉國民黨分裂不乏前例，民進黨從未得利；再說在政黨、派系合縱連橫，以及閩客投票傾向有別下，三強鼎立或兩徐對決對藍綠兩黨何者有利？很難說。

一九九三年的第十二屆縣長選舉，立委何智輝退出國民黨，挑戰國民黨提名連任的張秋華；民進黨則徵召已故省議員傅文政參選，結果何智輝得十萬九千多票當選，張秋華拿下九萬六千多票，傅文政得七萬二千餘票。

一九九七年國民黨秘書長吳伯雄讓何智輝恢復黨籍，並提名競選連任，「反何」人士力拱省議員傅學鵬退黨參選，新黨、民進黨分別提名黃達業、徐進榮，結果何智輝保住九萬九千多票基本盤，傅學鵬以十五萬三千多票當選，黃達業、徐進榮分別僅得一萬餘票。民進黨支持者有近六萬票改投傅學鵬，成為他致勝關鍵。

二○○五年第十五屆縣長選舉，國民黨提名劉政鴻，民進黨徵召邱炳坤，親民黨立委徐耀昌則以無黨籍參選，泛藍也分裂，但邱炳坤並未獲利，劉政鴻仍高票當選。

今年底選舉全台都流行「回鍋」，苗栗縣以往也不乏「回鍋」當選例子，如苗栗市長邱炳坤連任兩屆，隔了一屆「回鍋」，又再當選兩屆；看來劉政鴻縣長當上癮了，也想「回鍋」。

年底縣長選舉若是徐耀昌與徐定禎之爭，將是藍綠對決，但部分不滿徐耀昌的劉派票源會倒向徐定禎；若是劉政鴻加入戰局的三強鼎立，黨派將歸隊，黃、劉派分支持徐耀昌、劉政鴻，民進黨支持徐定禎。

苗栗縣選民閩客比約三成五比六成五，閩南族群投票取向偏綠，客家族群偏藍；劉政鴻若參選，他與徐定禎會抵銷海線閩南四大鎮票源優勢，也不見得對徐耀昌不利。

徐耀昌、徐定禎、劉政鴻是三個迥然不同的政治人物，為讓選民多個選擇，進而檢驗、淘汰，讓劉政鴻「回鍋」參選又何妨？

（作者為資深媒體人，苗栗市民）