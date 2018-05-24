自由廣場》《金恒煒專欄》斬柯拔丁的兵法

在台北市長的選戰上，民進黨陷入兩難之局，最簡易的便宜之計，就是支持柯文哲；只要民進黨不推人，柯文哲十拿九穩的坐定江山。就民進黨而言，柯文哲贏了，民進黨就不算輸，即使新北敗了，至少不會輸到脫褲。問題是，民進黨支持者反柯勢力很強，依最近出爐的新台灣國策智庫民調，如果民進黨缺席，柯文哲與丁守中一對一，民調顯示有十七％的綠票改投丁守中，有十九．七％的會坐視棄選，也就是有三成多近四成反出民進黨。那麼外溢效應不僅在北市的議員選舉，甚至影響民進黨的六都選情。

另外衍生的政治課題是，民進黨禮讓下，柯文哲會不會挾勝選之勢覬覦二○二○年的大位？當然可能。但不能排除蔡英文與柯文哲已有私下交易，以禮讓換禮讓；不只柯媽媽的談話中透顯玄機，民進黨選對會的洪耀福在自推人選決斷下，還公然表示：「民進黨提名自己人，不代表與柯文哲為敵。」這是什麼意思？有看沒有懂。老實說，柯文哲一旦連任成功，做了兩年市長投入大選，誰能擋得了？政治承諾本來就是空頭支票，馬英九是一例，蘇貞昌又是一例，柯文哲不如此才怪。

民進黨決定不讓柯，形成三腳堵形勢，會不會讓國民黨的丁守中漁翁得利？使倒下的國民黨又殭屍復活？這是民進黨內柯粉議員「挺柯有理」的合理化口實。老實說，民進黨更要思考的是，禮讓柯致使綠營選民離心離德，會不會導致割袍棄黨？民進黨更要擔心的是棄船而去的潰堤之危。如果能喚回支持者的萬眾一心，即使輸了台北市，甚至雙北雙輸，老實說這是保本，否則二○二○年大選難難難。

民進黨的困境是，沒有超人氣的政治人物願意承擔這場首都之役。行政院長賴清德據稱因「坐鎮」中央而不能下海，總統府秘書長陳菊已公開表示不會參選，而且民調顯示，民進黨派什麼強棒都輸。那麼計將安出？

民進黨也不是只有坐以待斃之一途，端看蔡英文有沒有大智慧、大戰略。馬來西亞「五府千歲」九十二高齡的馬哈地怎麼贏的？他與被他誣陷入獄的副手、老搭檔安華在獄中言和，兩人聯手，扳倒了執政長達六十一年的巫統；馬哈地不只特赦安華，私下同意兩年後讓安華接掌總理。馬哈地與安華能撇開數十年的恩怨，安華願意與害他半輩子的政敵聯手，不過就為了馬來西亞的將來。

前總統陳水扁絕對是民進黨競選台北市長的唯一強棒，也是不二人選，一旦陳前總統願意披掛上陣，與新北蘇前院長聯手，雙北不贏也難、六都不贏也難；同時杜絕藍營殭屍復辟，也終結柯文哲的千秋大夢。蔡英文其實可以學學馬哈地，以特赦換取陳水扁的出馬攻堅。馬哈地可以，蔡英文為何不可？馬來西亞可，台灣為什麼不可？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）