自由廣場》實在看不下去 我要還原A7汙水案真相

◎ 陳文治

林口A7合宜住宅汙水問題紛擾多年，新北市民深受其害，苦不堪言，在蘇貞昌多方奔走下，日前終告圓滿解決。各界一片稱好之際，唯獨新北市長朱立倫、前副市長侯友宜嘲諷這是「中央助選」！身為新北市議會副議長，我認為有必要還原事實，也還給蘇貞昌公道。

兩年多來，汙水問題引發里長群起跳腳，議員不分藍綠也多次現場會勘，不斷在議會提出質詢，連議長也一再表達關切，但市府文風不動，狀況毫無進展。侯副市長說曾向中央反映，未獲理會；我們要問的是，到底新北市府是由哪個層級向中央反映過？是承辦科長？是局處長？是侯副市長自己本人？還是朱市長？又是透過哪些方式反映？是行禮如儀，公文往返，交差了事，或是電話溝通？或是拜訪過哪位部會首長尋求解決？若有公文，請拿出來；若有開會協調，必有會議紀錄，有心無心騙不了人，更不是侯副市長一句「曾向中央反映過」就可以敷衍。侯副市長若對此事自認已盡全力，那就把資料、過程，拿出來說清楚講明白，社會大眾自有評斷！

然而，侯副市長淡淡一句「曾向中央反映過」，就想撇清責任，並反過來批說此事能夠解決是「選舉到了」，中央助選使然。但A7汙水問題是蘇貞昌被動承議長蔣根煌請託出面協助解決，議長還公開稱讚蘇超有效率！依照侯副市長的邏輯，難道是質疑國民黨籍的議長做球給蘇貞昌，幫蘇助選嗎？把一件解決民眾生活困擾的好事，為了撇清自身無能、無心、無作為的責任，泛政治化的扭曲，硬扯上選舉攻防，這不但是毫無政治承擔，更陷同黨的議長於不義，侯副市長是不是要再把話說得更清楚一點？

蘇貞昌受議長請託，若沒能解決，可能會被認為是區分藍綠或是根本沒盡心盡力，現在圓滿達成，卻也被說是為了選舉。這樣對一個認真做事的人公平嗎？幫忙解決問題的人還要被批評！這是什麼道理！

台灣每兩年選舉一次，一次中央、一次地方，若照侯友宜這種神邏輯，公務機關就可以關門，什麼事都不必做了，因為都會跟選舉有關不是嗎？重點是蔣議長找對了人，而蘇貞昌把問題解決了，新北市民直接受惠，不是嗎？

（作者為現任新北市議會副議長）