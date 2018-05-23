自由廣場》〈青年時評〉薪資低落 派遣才是問題

◎ 郭佳琪

五月十四日行政院長在記者會表示，將透過提高政府派遣人員薪資水準來改善低薪問題，希望由政府帶頭調漲薪水，進而引發民間企業也共同替員工加薪，然而政府的加薪辦法真的能夠對民間企業產生影響嗎？進一步來看，派遣員工薪資調漲真的就能解決低薪問題嗎？派遣人力的增加才是薪資低落的首要問題，日本便是我們最好的借鏡。

根據主計總處調查資料，二○一七年我國非典型就業人數高達八十萬人，且非典型就業人數依舊持續上升，這些非典型工作者面對的是同工不同酬的困境，像是我們在公家機關中看見的人員，做著相同的工作，處理著一樣的業務內容，但正職與派遣的薪資待遇卻宛如天堂與地獄。

派遣人力讓雇主能夠靈活調整人力編制，且利用較低廉的薪資獲得足夠的人力資源，若當年度需要刪減人事成本，不必資遣員工，只要不續聘派遣人員即可達成目的，有效降低公司人力成本，對企業而言是最具有彈性的人事調配方法。然而這樣的雇傭型態，對勞工來說卻成為一場永無止境的夢魘，約聘制卻讓勞動者長期處於不穩定的工作環境之中，每當合約到期就可能再度面臨失業，他們看不見未來，也沒有希望，只能暗自祈禱在惡劣的勞動場域中獲得一線生機。

正視非典型勞動問題才是解決低薪的根本辦法，單靠調升派遣人員薪資只是揚湯止沸，在營運成本和人力調整的捨取中，政府應採取更積極的做法，不該放任非典型就業者繼續增加。

（作者就讀國立中正大學社會福利學系）