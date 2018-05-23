自由廣場》《林保華專欄》美中經貿戰的富國vs.強兵

習近平特使劉鶴率領的代表團五月十九日與美國簽署了經貿協議，讓第一階段的經貿戰落幕。中國代表團到達美國後第一件事是拜會前美國國務卿季辛吉，目的何在？如果美國代表團訪問北京先去拜會中國前總理朱鎔基，那會掀起怎樣的政治風暴？中國在美國卻可以長驅直入！

中美發表的聯合聲明比較籠統，因此引發各種傳言與爭議。大致看來，這場經貿戰，美國旨在「富國」，中國則是「強兵」。

美國由財政部長努勤領軍，財長主要關心財政赤字，貿易逆差可以減少就算大功一件。劉鶴在中國四位副總理中排名最後，然而是習的親信，他關心的當然是習企圖稱霸全球的「中國夢」，因此情願多花錢買美國商品，只求美國開放高科技，讓中國迅速「強兵」。

中國出手大方，川普說中國買下美國的幾乎所有農產品（中國龐大人畜的確需要）；路透說中國副主席王岐山六月可能訪美購買液化天然氣，如果加上最近價格飆升的原油，也是中國消耗大量能源的需求；這些足令美國對中國的貿易逆差減少，而中國只是把從其他國家的進口轉移到從美國進口。

川普事先宣稱讓中興通訊恢復正常，然而還沒有具體措施。中國雖然承諾加強保護美國的智慧財產權，然而從以前答應到現在，難改偷雞摸狗的本性。有美國官員說要撤換中興的高層，然而換來換去難道不全是姓黨的嗎？難怪被罵「幼稚」。

中國已經高價購買歐洲國家被習近平視為「核心技術」的高科技設備，因為它最善於利用矛盾分化自己的對手，中國也將從美國購買高科技產品。

習近平還火速批准打造香港成為新創科中心，並提供資金與人才。為此中國第一副總理韓正宣示了經過習近平認可的對港澳工作的「韓四點」，第一點就是中央研究和處理涉港澳事務時，「既要強調一國，亦要尊重兩制」。亦即政治上是無情打壓，但經濟工作要「尊重兩制」。因為美國的「香港政策法」將一國兩制的香港與中國區別對待予以特殊待遇，不像對中國那樣防範。

柯林頓擔任總統期間的商務部長布朗與中國外經貿部長吳儀曾經簽署龐大數字的經貿協議，布朗摟著吳儀走出來時的鏡頭讓人印象深刻。然而多年後有美國媒體去核實實現的數字，只有一半左右。中國可以拖延等候川普下台，然後一切重來。因此美國對中國的高科技禁運不應急於鬆手，須根據中國實現了多少承諾，分階段開放，並設較低天花板限制其「高」。

中國只要實現「強兵」，稱霸全球，還怕不會「富國」？美國如果僅著眼「富國」，「強兵」則被中國趕超，那才是可怕的噩夢。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）