◎ 黃子祥

如果民進黨要賴清德去選台北市長，我反對！理由只有一個，既然做了行政院長，就認真地把行政院長做好，這對台灣藍綠都好。民進黨支持者不能拿國家大政當實習材料，只會跟著政客想贏贏贏！政治有比輸贏更重要的價值好嗎？

至於陳菊，我沒有意見，她現在那個位置說重要就重要、說不重要就不重要。倒是對她去擔任蘇貞昌競選總幹事，讓人覺得不妥，有黨政不分的嫌疑。

其實小英如果能從綠營，或者台派（台灣優先派）去挑人，而不只是從民進黨內挑人的話，我認為林昶佐和鄭麗君是好牌，是最有希望贏得台北市長選戰的人。不過政治上的盤算我不懂，林昶佐和鄭麗君的意願我也不清楚，純粹是我個人日常接觸到、聽到的一些聲音吧！

（作者任職金融業，台北市民）

◎ 王伯仁

根據新台灣國策智庫的最新民調，台北市長選舉如果「三腳督」，柯文哲、丁守中分居一、二，民進黨可能人選（賴清德、陳菊、姚文智）都居第三。此民調有一大盲點，即綠營至今尚未提名確定，用「可能人選」參加民調，當然有不確定模糊感，統計上有相當缺失，如果提名確定以後，民調結果應會大不同。

不過，賴清德和陳菊不一定適合現階段參選台北市長，就如蔡英文以總統之尊，現在跳下來選台北市長，也不一定有贏面，時空因素而已。至於準備已久的姚文智立委，聲勢一直拉不上來，有一定程度的事實，也一定有客觀上的理由，所以無法有效凝聚綠營及中間選民的關注，民調屢屢偏低，就如新北市吳秉叡立委一樣。

但看是「山窮水盡疑無路」，但「柳暗花明又一村」，不必動到行政院長和總統府秘書長，文化部長鄭麗君正是負分變正分的關鍵。她形象清新、睿智、冷靜、大方、年輕、魅力⋯，條件比日本東京都知事小池百合子更好，她戴斗笠參加過反核千里苦行，毅力體力不在話下，對年輕一族的親近度，比柯Ｐ更有吸引力（她參加創設哲學星期五），更不用說丁叔叔了。

民進黨有這塊瑰寶，如果出來，當選率遠比柯Ｐ和丁高，只是選市長並不在她既有人生規劃中，但也有人說，戰士沒有選擇戰場的權利，果真如此，可惜的是我們會少了一位優質的文化部長。

（作者為資深新聞從業人員）

◎ 黃秀梨

根據新台灣國策智庫最新民調，台北市長部分，若以姚文智、賴清德和陳菊，分別對上柯文哲以及丁守中，柯文哲不論在哪個組合，均居於民調之首。包括：柯文哲（32.9%）vs.丁守中（30.4%）vs.陳菊（24.0%）；柯文哲（34.0%）vs.丁守中（30.4%）vs.賴清德（22.8%）；柯文哲（39.4%）vs.丁守中（33.5%）vs.姚文智（13.8%）。民調的結果陳菊跟賴清德比姚文智都高，但因為賴清德是行政院長，如果跳下來選市長將影響內閣穩定性，而另一天王陳菊民調數字比姚要高出10趴，且當初令人感動的「戰士沒有選擇戰場的權利」亦言猶在耳，為何輕言棄選？

（作者為退休高中教師，彰化縣民）