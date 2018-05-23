自由廣場》為農除害重要？還是動保人士重要？

◎ 蕭福松

穀賤傷農，猴多同樣傷農，台東縣東河鄉泰源和北源兩村是主要的柑橘產地，長久以來，一直飽受野猴騷擾之害。

一位國小校長帶我訪問當地果農，果農一提到猴子就咬牙切齒，氣憤地說，這些潑猴都是在柑橘快成熟時，先果農一步採收了。他說，猴子若真喜歡吃水果，讓牠們盡情吃也罷了，偏偏這些潑猴都只咬一口，感覺不對味就丟掉，再咬下一顆，就這樣整個果園幾乎被糟蹋掉，讓果農欲哭無淚。

獼猴繁殖很快，也開始入侵人類居住的地方，除會搶登山客食物外，也侵入民宅或學生宿舍找吃的東西，又以侵擾果園破害農作危害最大。農民雖以放鞭炮、吊死猴娃娃警告，但效果不大。使用電網，雖能阻絕猴子進入果園，但也只是把猴子隔離在電網之外，沒有電網的地方，照常受到侵擾。

辛苦栽種的水果，既要防範宵小偷竊，也要防範潑猴偷襲，可說是農民最痛苦之處。但因為獼猴是保育類動物，只能乾瞪眼生悶氣。屏東縣滿州鄉成立驅猴大隊，雖可提槍上陣，但只能驅離不能射殺，嚇阻效果有限。

農委會主委林聰賢提出把獼猴送離島野放的構想，不管是創意，還是一時的失慮心直口快，都不是好辦法。政府最難為之處，不是把獼猴從動物保育類名單除名，而是如何面對動保人士的質疑和反彈。不過，林聰賢主委應如同他對北農總經理吳音寧的支持一樣「做對的事情」。面對日益增多的流浪狗及無限繁殖的獼猴，政府實不能再以「動保」為藉口迴避問題，必須要有理性、客觀、果斷的處置。

如果因為擔心動保人士反對，而什麼都不做或不敢做，致果農忍無可忍，最後採取更激烈、更不人道的方式對付猴害時，恐不是政府和動保人士所樂見。如果政府無法控制獼猴的繁殖增長，也沒有更好方法可以保障農民的權益時，將獼猴從動保名單中除名，並允許適當捕獵，應是最後不得不的選擇。

（作者為國立台東大學教師）