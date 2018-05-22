自由廣場》遠距醫療在德國獲重大進展

◎ 沈張進

第121屆德國醫學會議（121. Deutscher Ärztetag 2018）於五月八日至十一日在耶弗特城（Erfurt）舉辦，德國聯邦健康部部長顏思．史班（Jens Spahn, 基督教民主黨）曾在開幕式上致辭，他堅決反對醫療暴力，尤其對醫療團隊進行急救時的無理阻撓侮辱，並呼籲大家要鼓舞醫療團隊的士氣，且應給予合理的酬勞。再者，確實縮短病患掛號，等候看病時間，另說明數位化醫療服務的機會與風險，無論如何要依法提供優質的醫療服務，達到黃金標準（Goldstandard）。

今年德國醫學會議做了重大決議，同意德國醫生擴大遠距醫療（Fernbehandlung）服務，但須在特定的條件下才准許。這項決議是，依德國法律取得證照，並在德國境內執業的醫生，未來可以透過電話、電子郵件、SMS、OnlineChat等方式，提供其病患醫療服務。但前提是，病患之前確有診療紀錄，醫生也充分了解該病患的症狀。

多數的醫生，一般常見的診斷方式有問診、視診、觸診、聽診，或用手指輕敲的打診，將來准許在線上提供醫療諮詢，開立藥方並依規定收費，這樣一來，病人就可以節省等候時間，尤其在醫療資源缺乏地區，病患能夠輕而易舉和醫生取得聯繫。

其實2015年德國各界對遠距醫療早已開始討論，數位技術可以，也應該支援醫療行為，但不得取代醫生。2016年夏天德國南部巴登符騰堡邦醫師公會依據醫師職業法規，經過核准的巴邦醫師可經由網路提供醫療服務，但侷限在醫師與病人的連結為主。2017年德國聯邦醫師公會密集協調十六個邦的醫師公會，將具體規範載入聯邦醫師職業法規內，交由今年第121屆德國醫學會議核可實施。

鑒於資訊科技日新月異，充滿醫學知識的APP愈來愈多，本年四月以來，德國巴登符騰堡邦就有個專業網站，只要鍵入www.docdirekt.de，就可進入首頁，瀏覽各種資訊。巴邦醫師公會也協助醫事新鮮人創業，提供法律諮詢及在職訓練，協助醫療服務更臻理想。

（作者為經濟部駐外機構經濟參事退休）