自由廣場》全責護理？先改善護病比較實際

◎ 林家瑜

拜讀貴版廿日周照芳副教授「請陳副總統推廣醫院全責護理」一文，就周副教授的論點來看，「全責護理」由專業護理人員照護，一來可以避免非專業護理人員照護而造成感染，二來避免非專業護理人員進進出出而造成病患加重病情，三來可以減輕弱勢家庭的負擔。

「全責護理」立意良善，但就實際面來看，如全面實施「全責護理」，醫院的護理人員至少要再增加一倍以上，才能補足缺口，而以現今護理人員如此缺乏的情況下，增加一倍的人力可能還無法補足；況且，現今護理人員因為錢少、事情多，還要遭受長官及家屬的責難，很多人早就「解甲歸田」，年紀輕輕就轉行另覓他途，真正願意留在護理工作崗位上的人愈來愈少。

筆者認為周副教授的論點很好，「全責護理」在世界各國也行之有年，但很多國家為了補足護理人員的缺口，寧可花費比國內現在行情價多一倍以上的薪資來挖人，砸大錢的目的就是讓自己國家的護病比降到最低，以國內二○一六年的統計來看，國內的護病比為一：十三，和歐美先進國家約一：六相比，我國超出甚多，如再推行「全責護理」，那護理人員不累死嗎？

筆者也贊同「全責護理」，但在推動實施前應該先改善國內的護病比，讓每一位護理人員照護病患的比例和歐美國家一致，這時再實施「全責護理」，相信護理人員也比較不會手忙腳亂，更不會每天如同上戰場一樣，畢竟人的心理長期處於緊繃的狀況下過久，就不會想要繼續留在護理的職場上。

（作者為護理師，新北市民）